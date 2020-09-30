喚醒抗美記憶？韓戰中烈士遺骸 高規格安葬瀋陽

在中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年之際，117位在韓志願軍烈士的遺骸，27日回到中國，次日安葬在瀋陽抗美援朝烈士陵園。從機場迎接到陵園安葬，不到24個小時，但人們卻等待了近70年。

自由亞洲電台報導，新一批志願軍無論遺骸數量，還有交接規格都超出以往。外界相信，這與美中關係冰封，官方希望喚醒抗美記憶有關。

清華大學政治系原講師吳強表示，官方高姿態迎接和安葬志願軍遺骸，宣揚的不是反戰，而是反美。吳強表示，「反美基本上是韓戰在過去70年官方宣傳的主旋律。現在重新在國內以抗美援朝為題材作大量的宣傳，基本上是喚醒反美歷史記憶，突出反美的主旋律，體現了中國官方的心態對於韓戰並沒有基本的反省。」

廣東退伍軍人陳風強則認為，官方積極舊事重提與美中關係嚴峻有關。

另據新華社報導，28日的安葬儀式，117具從南韓運回的中國士兵遺骸棺槨，在解放軍禮兵護送下進場。在場的志願軍家屬以及退役士兵代表集體向烈士三鞠躬。

參與儀式的解放軍代表蔣建元表示要繼承先輩抗美援朝的精神。

據了解，28日運回中國的這批志願軍遺骸是南韓向中國移交的第七批遺骸，也是數量最多的一次。 受疫情影響，移交儀式從以往清明前，推遲到9月底，接近10月25日志願軍入朝參戰70周年記念日。連同這批遺骸，中國自2014年起，已從南韓運回超過700具中國人民志願軍士兵遺骸。