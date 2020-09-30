懾中！印度邊境部署射程千公里「無畏」導彈

印媒報導，印度軍方首次在中印邊境部署射程達1000公里的國產「無畏」（Nirbhay）式遠程亞音速巡航導彈，以針對中國。對此，中國外交部發言人汪文斌昨天稱，中方不承認印方非法設立的「拉達克中央直轄區」，並反對印方在邊境爭議地區開展以軍事爭控為目的的基礎建設。

中印邊境已舉行六輪軍長級磋商，但邊界緊張局勢仍在持續。環球軍事時報引述印度媒體報導，「無畏」式巡航導彈由印度國防研究與發展組織（DRDO）研發，這款導彈已進行了七年的試驗，這次是它的首次部署。消息人士透露稱，目前新導彈的部署數量有限，但這種導彈很可能在晚些時候獲得全面的作戰許可。

報導稱，該導彈射程可達1000公里，有能力對目標發動隱形攻擊，這意味著導彈能夠在距離地面100米到4000米之間飛行，並在接敵前鎖定目標。這意味著它有能力打擊西藏的目標。根據印度獲得的衛星圖像，中國在西藏靠近中印邊境的新地點，增加了防空導彈的部署數量。

報導還指出，除了部署全新的「無畏」式導彈，印度地面部隊還配備了能夠在嚴冬作戰的坦克和戰鬥車輛。

據本報系聯合報報導，汪文斌昨在例行記者會上就印方在中印邊界地區修建公路一事稱，中方不承認印度非法設立的所謂「拉達克中央直轄區」，反對在邊境爭議地區開展以軍事爭控為目的的基礎建設。

他說，根據中印雙方近期達成的共識，任何一方都不應在邊境地區採取任何導致局勢複雜化行動，以避免影響雙方為緩和局勢所做的努力。

印度近來動作頻頻，印度亞洲國際新聞台（ANT）引述印度第14集團軍參謀長卡普爾說法稱，第14集團軍是印度軍隊中唯一一支在惡劣地形上部署機械化部隊的軍隊。印度軍隊已做好應對惡劣天氣的後勤準備。

更微妙的轉變是，在中印多輪談判後，一位印度陸軍王牌山地師師長被委任為邊境前線地區的14軍軍長，以替換被認為談判姿態軟弱、即將卸任的哈林德．辛格中將，這顯示印軍將採取強硬動作。