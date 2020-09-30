中聯辦主任：港人愛國不是選擇 是義務

大陸中央人民政府駐香港聯絡辦公室主任駱惠寧指出，是中國日益強大，香港才得以一次次成功抵禦亞洲金融危機、SARS疫情、國際金融危機等衝擊，從而鞏固國際金融、航運、貿易中心地位。他強調，面對日益嚴峻複雜的國際局勢，香港比任何時候都應該強調對國家的責任擔當，港人愛國不是選擇，是義務。

香港30日舉行慶祝中華人民共和國成立71周年大會，大陸全國政協副主席董建華、香港特別行政區行政長官林鄭月娥及駱惠寧等人出席。

駱惠寧致詞時表示，「近代以後，中華民族曾陷入神州陸沈、國破家亡的深重苦難，香港正是在那時被迫離開祖國懷抱，由此飽受屈辱傷痛、歷經百年滄桑。直到中國共產黨領導中國人民擺脫了積貧積弱、挨打落後的悲慘境地，邁上民族復興的偉大征程，香港的命運才得以發生翻天覆地的變化。」

他指出，多年來，有一些人極力淡化香港社會的國家意識，甚至「逢中必反」，這反映在香港增強國家意識、弘揚家國情懷，仍是十分重大而緊迫的問題。

駱惠寧說，當前，世界百年未有之大變局正在向縱深發展。「船大好頂浪」，面對日益嚴峻複雜的國際局勢，香港比任何時候都更加需要偉大祖國的肩膀，比任何時候都應該強調對國家的責任擔當。

「建好香港這個家，必須增強國家意識，清醒地認識到堅守『一國』底線，才有『兩制』空間；不守『一國之本』，就沒有『兩制之利』。」

駱惠寧並提出，要在香港社會特別是公職人員和青少年中，繼續加強憲法和基本法教育、國家安全教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育。「身為中國人，愛國不是一種選擇，而是一種義務，更是一條正道。」