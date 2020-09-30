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國台辦：續推京台科技論壇等兩岸經貿交流活動

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。新華社
大陸國台辦發言人馬曉光。新華社

大陸國台辦發言人馬曉光今（30）日在例行記者會上表示，繼9月舉辦魯台會、津台會、贛台會等兩岸經貿交流活動後，近期國台辦還將會同相關省市舉辦京台科技論壇、重慶•台灣周、浙江•台灣合作周、冀台會等經貿活動，繼續推進兩岸經貿合作。

馬曉光指出，9月1日至4日在山東濰坊市舉辦的第26屆魯台經貿洽談會，兩岸各界有3,000多人透過線上方式與會，100多位台商線上下參會。期間首次在雲上舉辦的海峽兩岸博覽會有1,750家企業參加，是去年參展企業的2.2倍，其中台商有436家，是去年的1.4倍。

他表示，9月20日至23日舉辦的第13屆津台投資合作洽談會暨2020年天津台灣商品博覽會，採取線上線下同步推進的方式舉行。搭建雲展廳，設立新北市、新竹縣、台東縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣等6個台灣縣市商品專區和3個行業協會商品專區。活動期間透過京東、阿里、拼多多、雲集和快手5家電商平台，銷售額達人民幣1億元。

至於9月23至25日在江西吉安舉辦的第17屆贛台經貿文化合作交流大會，共有620多位兩岸人士參加，其中台灣人士約400人。簽約項目共63個，投資總金額39.63億美元，主要涉及電子資訊、裝備製造、新能源、新材料等領域。

馬曉光 台商 國台辦

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