國台辦聲援吳成典 指其在海峽論壇發言是正義之舉

大陸國台辦發言人馬曉光今（30）日在例行記者會上表示，新黨吳成典主席在出席論壇期間，重申新黨的一貫立場，提出希望兩岸關係和平發展、追求和平統一的理性主張，這是正義之舉。

吳成典在出席海峽論壇時，呼籲要一起推動一國兩制台灣方案，蔡政府將對其啟動行政調查。馬曉光對此表示，新黨一貫追求國家統一、民族復興，主張兩岸和平統一。早在去年8月，新黨就公布關於一國兩制台灣方案的八點倡議。

他表示，吳成典在出席論壇期間重申新黨的一貫立場，提出希望兩岸關係和平發展、追求和平統一的理性主張，這是正義之舉。

馬曉光說，民進黨當局一面操縱和放任各種台獨分裂言行，一面編織莫須有的罪名，極力壓制台灣內部主張統一的聲音，干擾破壞兩岸交流合作，大肆製造「綠色恐怖」和寒蟬效應，刻意升高兩岸對立，這種拙劣的政治操弄不得人心。

對於花蓮阿美族青年楊品驊在海峽論壇演講「我是中國人」，原民會反駁台灣原住民不是炎黃子孫一事，馬曉光回應稱，所謂的原委會是民進黨當局的下屬機構。民進黨當局瘋狂阻撓破壞兩岸交流，煽動製造兩岸對立對抗，這個機構的負責人講這樣的話一點也不奇怪。

馬曉光表示，中華民族是由多民族構成的命運共同體，各民族成員都是堂堂正正的中國人，兩岸同胞都應該以屬於中華民族而驕傲。

馬曉光還表示，從2月10日至今，台灣有關方面單方面暫停除往返北京、上海（浦東及虹橋）、廈門、成都4市之外的兩岸其他空中客運航班，當前大陸抗擊疫情鬥爭取得重大戰略成果，兩岸人員往來和經貿交往的需求大大增加。民進黨當局應停止政治操弄，回應企業和民眾的需求。