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國台辦：沒九二共識 誰當海基會董座都是枉然
大陸國台辦發言人馬曉光今（30）日在例行記者會上表示，九二共識是兩岸關係發展的共同政治基礎，也是海協會與海基會接觸互動的基礎。他強調，有了這個基礎，兩會就可以恢復商談，沒有這個基礎，什麼人擔任海基會董事長都是枉然。
海基會代理董事長許勝雄的代理時間至11月3日截止，對於外傳只要找到兩岸都能接受的海基會董事長，在美國大選之後，兩岸就會有所接觸。馬曉光對此回應，千萬不要被此類專家的所謂言論誤導。
針對陸委會記者室上周更換背板，原本的大陸地圖消失一事，馬曉光表示，無論怎麼改，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國一部分的事實。
馬曉光稱，這類小動作本來就不值一評，他還是想說兩點：第一，無論怎麼改，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國一部分的事實。第二，「和平善意、以民為先」，連這樣的幌子都不要了，不知道陸委會要幹什麼。
對於今年APEC會議將以視訊方式舉辦，外交部將積極爭取由總統蔡英文視訊參與領袖峰會的問題，馬曉光稱，中國台灣地區以地區經濟體身分派有關人員參與APEC相關活動，必須符合一個中國原則和APCE諒解備忘錄有關規定。任何借機謀獨的花招和圖謀，只能自取其辱。
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