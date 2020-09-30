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國台辦：任何人都不可能將九二共識「翻過去」
大陸國台辦發言人馬曉光今（30）日在例行記者會上表示，民進黨當局拒不承認九二共識，暴露出其頑固堅持一邊一國的分裂立場、謀求台獨的本質。作為推動兩岸關係和平穩定發展的共同政治基礎，任何人、任何勢力都不可能將九二共識翻過去。
對於記者詢問，陸委會認為九二共識已經翻過兩岸歷史的一頁，馬曉光做上述表示。他強調，任何人、任何勢力都不可能將九二共識翻過去，在過去、現在和將來，都是如此。
對於歐陽娜娜、張韶涵等藝人將參加十一晚會，並演唱《我的祖國》等歌曲恐將遭蔡政府懲處一事，馬曉光則表示，每逢中華兒女的重大節日，我們都會與台港澳同胞、海外僑胞共同歡慶。台灣藝人來大陸發展，參加兩岸影視交流活動，與大陸歌手同台演出，觀眾們喜愛，我們也積極支持。民進黨當局動輒對與大陸交往的台灣民眾進行威脅恐嚇，只能說是欲加之罪何患無辭。
對於海峽中線一事，馬曉光重申，兩岸之間不存在所謂的這麼一條線。解放軍的有關戰訓活動，是維護國家主權和領土完整所採取的必要行動。
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