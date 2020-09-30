快訊

爸爸把媽媽剁成7塊變無期 兒子求判死刑希望落空

范逸臣與田中千繪情纏12年 歷經分合牽手洩同居情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環時：兩岸若開戰 有人要兒子一槍幹掉叫他衝鋒的長官

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
近日台海情勢緊張。圖為我空軍16戰機（左）監控繞台共機。 圖／國防部提供
近日台海情勢緊張。圖為我空軍16戰機（左）監控繞台共機。 圖／國防部提供

環球時報今（30）日引述一位1980年代在台灣服役的A先生表示，自己曾叮囑兒子，如果兩岸開打，你的長官要你衝鋒，你就直接一槍幹掉他，然後投降，因為「沒必要為了一場不正義的、必輸的戰爭而死，況且你的屍體還沒僵，戰爭就打完了。」

A先生稱，他的一位朋友是軍官，他說兩岸一開戰，他就開炮，把機場跑道炸爛，都別飛了，直接繳械投降。

報導稱，這位A先生當時在海軍服役，他將軍隊士兵大致分為三類：跟著蔣介石到台灣的大陸老兵、2000年陳水扁上台前服役的和2000年之後服役的。

A先生稱，他服役的陽字號驅逐艦，是美軍淘汰送給台灣的老船。船上只有兩艘救生艇，把救生艇放入水中最快也需要15分鐘，可是如果被水雷擊中，只要1分半鐘艦就會沉沒，救生艇形同擺設。

對於2000年之後服役的官兵，A先生認為，外界對草莓兵的評價並不為過，氣溫30度以上不可以出操，下雨天不可以出操。所謂越野行軍不過是背著野戰包繞著基地週邊走，渴了可以去買汽水，餓了可以吃小吃，晚上回寢室睡大覺。

A先生稱，這些草莓兵沒有一個中國思想，也不知為何而戰，純粹就是來混日子，在家是魯蛇（Loser諧音），當兵是草包。他兒子連上居然有一半的人不會寫字，令人難以置信。兒子還告訴他，除了自己，連隊裡其他基本全是台獨，或者連台獨是啥都不知道的笨蛋。

這位A先生還稱，軍中紀律其中一條是不要使用大陸的華為手機，以防洩密，使用蘋果就隨意，是不是很搞笑？在軍營裡蘋果直播不洩密，用華為就是洩密。「士兵人手一台手機，還可以直播，儘量玩，只要不闖禍」。

戰爭 台獨

延伸閱讀

美軍將攻擊中國島礁？環時警告： 必遭猛烈反擊

針對中芯事件 環時：中國須為科技「長征」準備

環時評：美國不缺實力 缺一個大國的樣子

中共解放軍傳洩密事件 士兵微信與親友談論軍事秘密被處分

相關新聞

日本虛擬主播讚台灣「上位之國」引來戰狼 母公司道歉

日本虛擬主播日前在直播中將台灣與其他國家並列，並稱台灣是「上位之國」，中國大陸網友抗議後，母公司COVER發出道歉聲明，...

環時：兩岸若開戰 有人要兒子一槍幹掉叫他衝鋒的長官

環球時報今（30）日引述一位1980年代在台灣服役的A先生表示，自己曾叮囑兒子，如果兩岸開打，你的長官要你衝鋒，你就直接...

歐陽娜娜唱「我的祖國」開罰？ 師大教授：莫非警總復辟

藝人歐陽娜娜將參加對岸十一國慶晚會，並將與陸、港藝人合唱「我的祖國」，文化部揚言開罰；對此，台師大國文學系教授林保淳臉書...

港媒：中國發改委主委何立峰團隊成形

據說，中國國家發展和改革委員會主任何立峰的舊部紛紛上位，其團隊隱然成形，令他成為歷來權力最大的發改委主任

中印磋商無用 印邊境續屯重兵

中印邊境已舉行六輪軍長級磋商，但邊界緊張局勢仍在持續，印媒稱印軍已做好做戰準備；大陸外交部發言人汪文斌昨天稱，中方反對印...

陸疾控中心 憂新冠、流感齊流行

大陸疾病預防控制中心（ＣＤＣ）主任高福昨指出，「今年冬季所面臨的最大挑戰，是如何將新冠病毒感染和流感、腺病毒等其他一系列...

香港民主派議員 3人拒延任

香港立法會九月初選舉擱置後，廿二名民主派立法會議員，最終未能「齊上齊落」。昨天有十九人宣布接受延任，三人宣布退出立法會。

港警阻十一遊行 搶先逮捕3人

香港民間人權陣線發起「十一」大遊行，再被香港警方反對。港警一連兩日行動，拘捕三名男子，指其涉嫌鼓吹「十一」遊行。大陸駐香...

林毅夫：內循環為主體不是應對中美摩擦

大陸國務院參事、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫表示，大陸提出以國內循環為主體，並非一個短期的應對疫情或中美摩擦的措...

歐陽娜娜明日登央視表演 邱垂正：視行為看違反哪條法

藝人歐陽娜娜明日將在央視「十一」晚會活動獻唱「我的祖國」歌曲，對於是否開罰，陸委會發言人邱垂正今日表示，陸委會將同主管機...

中央委員會工作條例 習近平權威從核心再延伸

中共政治局會議28日通過「中央委員會工作條例」，被形容為重磅消息。由於條例全面規範中央委員會的領導，且強調堅定維護習核心...

黃立成譙政府挺歐陽娜娜 黃光芹怒嗆：你們別搞我們台灣！

藝人歐陽娜娜因將登上中共十一國慶晚會演唱「我的祖國」，引發軒然大波，陸委會也強調「密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查」。對此，黃立成今（29）日凌晨PO文力挺歐陽娜娜，引發不少網友批評，黃則隨後再度發文高喊「我愛台灣」，而名嘴黃光芹也在臉書PO文抨擊「你們這些藝人，別搞我們台灣！」

熱門新聞

黃立成譙政府挺歐陽娜娜 黃光芹怒嗆：你們別搞我們台灣！

根本翻版福原愛！3歲女童叉腰邊哭打桌球 每拍都精準回擊

阿美族楊品驊喊是中國人 被起底讀建中政大遭疑「靠加分」

歐陽娜娜唱「我的祖國」開罰？ 師大教授：莫非警總復辟

河南發生寵物滯留運輸車過久致死 民間籲：別網購寵物

鴻海鄭州廠拚生產iPhone12 要求員工取消中秋休假

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。