環時：兩岸若開戰 有人要兒子一槍幹掉叫他衝鋒的長官

環球時報今（30）日引述一位1980年代在台灣服役的A先生表示，自己曾叮囑兒子，如果兩岸開打，你的長官要你衝鋒，你就直接一槍幹掉他，然後投降，因為「沒必要為了一場不正義的、必輸的戰爭而死，況且你的屍體還沒僵，戰爭就打完了。」

A先生稱，他的一位朋友是軍官，他說兩岸一開戰，他就開炮，把機場跑道炸爛，都別飛了，直接繳械投降。

報導稱，這位A先生當時在海軍服役，他將軍隊士兵大致分為三類：跟著蔣介石到台灣的大陸老兵、2000年陳水扁上台前服役的和2000年之後服役的。

A先生稱，他服役的陽字號驅逐艦，是美軍淘汰送給台灣的老船。船上只有兩艘救生艇，把救生艇放入水中最快也需要15分鐘，可是如果被水雷擊中，只要1分半鐘艦就會沉沒，救生艇形同擺設。

對於2000年之後服役的官兵，A先生認為，外界對草莓兵的評價並不為過，氣溫30度以上不可以出操，下雨天不可以出操。所謂越野行軍不過是背著野戰包繞著基地週邊走，渴了可以去買汽水，餓了可以吃小吃，晚上回寢室睡大覺。

A先生稱，這些草莓兵沒有一個中國思想，也不知為何而戰，純粹就是來混日子，在家是魯蛇（Loser諧音），當兵是草包。他兒子連上居然有一半的人不會寫字，令人難以置信。兒子還告訴他，除了自己，連隊裡其他基本全是台獨，或者連台獨是啥都不知道的笨蛋。

這位A先生還稱，軍中紀律其中一條是不要使用大陸的華為手機，以防洩密，使用蘋果就隨意，是不是很搞笑？在軍營裡蘋果直播不洩密，用華為就是洩密。「士兵人手一台手機，還可以直播，儘量玩，只要不闖禍」。