罰歐陽娜娜唱「我的祖國」？ 師大教授：莫非警總復辟

藝人歐陽娜娜將參加對岸十一國慶晚會，並將與陸、港藝人合唱「我的祖國」，文化部揚言開罰；對此，台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，總統蔡英文信誓旦旦的說，「國人不必再為心中的想法而有所恐懼」，倡議獨立的備受贊揚，主張統一的就被批判，民主是長得這個樣子的嗎？難道是「警總」復辟？

林保淳說，行政院長蘇貞昌，痛斥若干藝人在大陸高唱某些「禁忌」歌曲，認為在台灣「享受健保民主」，卻在大陸唱「不適當的歌」，疑其有通匪之嫌，陸委會更磨刀霍霍，欲加查處。不知所謂的「不適當」，是指何而言？「查處」是依據哪個法條？民間藝人為生計奔波，在對岸唱其「愛國歌曲」，問題有這麼嚴重嗎？數百萬台商在大陸，是否也應比照辦理？

對岸的「國慶」活動，一律不准許參與？飄泊他鄉，遊子自有苦衷，非得以鐵腕掌控，那何不索性斷絕兩岸往來，嚴禁一切交流？割雞而用牛刀，難道是「警總」復辟？

兩岸共謀和平，相信同是共有的期待，是則於對岸唱他們的歌，豈非也是謀求和平的一個途徑？民進黨視對岸如寇讎，針對的是政府還是人民？這些藝人，既無公職，則何必如此嚴苛以待？

歐陽娜娜等藝人在對岸高唱的歌曲「我的祖國」，台灣除了沒有「波浪寬」的大河之外，也是一樣的「風吹稻花香兩岸」，更都是「好山好水好地方」，土地溫暖、陽光燦爛。

這樣的歌詞，究竟犯了什麼樣的忌諱？借他人歌詞，唱自己所嚮往的家園，難道就不能「言在此而意在彼」？非得要作誅心之論的追殺？更何況，根據「一中憲法」，我們的「祖國」也包括了大陸在內，藝人歌唱此曲，又何罪之有？民主台灣，既強調思想自由、言論自由，憑什麼就只能高唱台獨，卻不能說和平統一？