林毅夫：內循環為主體不是應對中美摩擦

大陸國務院參事、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫表示，大陸提出以國內循環為主體，並非一個短期的應對疫情或中美摩擦的措施，它背後反映的是經濟規律。

中共決定於10月26日至29日在北京舉行十九屆五中全會，會議將聚焦「十四五規劃」。今日大陸國新辦舉行吹風會，這場吹風會名為「介紹對構建新發展格局的理解和認識」，出席者有林毅夫、國務院參事仇保興，以及大陸前國家統計局總經濟師姚景源。

據港媒文匯報報導，林毅夫表示，隨著收入水平提高，大陸14億人口與經濟體量會越來越大，服務業比重也會越來越大，在此種情況下，每個國家在國內和國際循環的比重必然會發生變化。

他並以美日歐為例子表示，美日歐的經濟必然是以國內循環為主體，美國92.4%在國內循環，日本86.6%在國內循環。

對於內循環是否代表大陸政府支出方式會有變化？林毅夫指出，大陸在這方面本就跟外國不同。大陸政府投入大量資金用於基礎設施的改善，在經濟下滑的時候，政府做基礎設施是最好的選擇，因為它短期能夠增加投資需求，創造就業，穩定經濟，還能消除經濟發展瓶頸。

林毅夫認為，大陸政府花錢的方式，大的趨勢不會改變，並說國內大循環為主並不改變大陸對外開放格局。

姚景源則表示，促進內循環核心問題是讓民眾有錢，這要將蛋糕做大，這不是一朝一夕之功，最重要的是靠改革。而改革應集中在阻礙市場要素自由流動的方面，提高市場配置資源效率。

姚景源說，對大陸經濟來說，不要把國內大循環視作為從國際到國內的簡單轉變，它將會是一場深刻的變革。

而林毅夫近期接受香港01專訪時表示，今年大陸GDP（國內生產總值）增速大概達到3%就可以。而林毅夫提到的這一數字引發外界關注，外媒並解讀，大陸「十四五規劃」將降低GDP增長目標。