歐陽娜娜明日登央視表演 邱垂正：視行為看違反哪條法

藝人歐陽娜娜明日將在央視「十一」晚會活動獻唱「我的祖國」歌曲，對於是否開罰，陸委會發言人邱垂正今日表示，陸委會將同主管機關文化部密切注意相關情況；至於歐陽娜娜行為是否觸犯兩岸條例第33-1條，邱垂正說，要視歐陽娜娜行為之後才做判斷，「陸委會向來沒有說他只有犯這個法，要視他的行為而定。

歐陽娜娜與藝人張韶涵將參與中共「十一」活動，而有關中共「十一」活動，還有27日下午在北京人民大會堂舉行的「十一」招待會，我方受邀台胞約有七十人。

對於國人參加「十一」相關活動是否有違法？邱垂正表示，招待會的活動不是像刻意有合作行為去表演，過去政府就是表達遺憾，呼籲不要淪為對台統戰的樣板工具。而按照剛修過的兩岸關係條例，一些退將或曾任機敏機關的政務官當然有違法。

至於我方藝人要去「十一」活動演出，邱垂正說，要等他表演後看有沒有違反相關規定，要與主管機關進行相關了解與查處，而查處有一定的行政程序。對於是否之後會與歐陽娜娜本人聯繫了解狀況，他強調，「主管機關認為有這個必要，會尊重主管機關的查處。」

邱垂正說，「十一」是消滅中華民國的日子，才有所謂的「國慶」的日子，強烈呼籲國人不應參加中共「十一」慶典活動，淪為中共對台統戰的樣板工具，也不應該支持協助中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同。

對於之後藝人赴陸發展，以及被逼要做政治表態，邱垂正說，一般表演活動都沒有問題，但在「十一」的場合唱那樣的歌曲，國人有強烈的反應覺得不妥，那麼社會觀感不佳，我方也會持續關注。我方也呼籲，中國大陸應尊重我們藝人的言論自由或他們創意自由。