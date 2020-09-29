黃立成譙政府挺歐陽娜娜 黃光芹怒嗆：你們別搞我們台灣！

藝人歐陽娜娜因將登上中共十一國慶晚會演唱「我的祖國」，引發軒然大波，陸委會也強調「密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查」。對此，黃立成今（29）日凌晨PO文力挺歐陽娜娜，引發不少網友批評，黃則隨後再度發文高喊「我愛台灣」，而名嘴黃光芹也在臉書PO文抨擊「你們這些藝人，別搞我們台灣！」

黃立成凌晨在臉書發文提到「台灣是一個民主國家，所以想要唱什麼都可以」，更表示去看NBA、美國職棒、國家美式足球聯盟，就算不是美國公民也要唱美國國歌，「台灣政府並沒有非常支持娛樂文化產業，我們站起來自己做，所以不要惹我們藝人」，文章掀起網友論戰。

隨後黃立成再度PO文「我挺的是藝人的創作和表演自由」，更表示「我相信台灣是民主自由的，我堅持藝人的創作和表演是自由的，我在台灣，我愛台灣，Taiwan number 1!」

名嘴黃光芹稍早也在臉書發文直言「你們這些藝人，別搞我們台灣！」她提到「歐陽娜娜認同中華人民共和國是她的祖國，她可以做選擇；你們賺你們的錢，但別腳踏兩條船，當人家的統戰樣板，來吃台灣！」

接著點名「美國人黃立成，替歐陽娜娜出氣，認為『藝人』身份高於一切，甚至可以認同混淆，而國人無權置喙」，讓她直接怒嗆「藝人可以無祖國，請你們做出選擇，放棄中華民國籍，不要搞我們台灣！」

貼文一出，引來網友熱議，「法律規定不明確，所以無約束力」、「請他們回來唱：我們臺灣」、「沒錯～你去賺錢不甘我們的事，但你無權代表2300萬人」、「藝人當然可以賺錢，但是不要用傷害國家的方式來賺錢，這種錢不要賺，因為人要有格有品」。