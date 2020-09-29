快訊

13年來罰最重！康友-KY涉掏空、財報不實 二會計師遭停業二年

東北風增強！北部東半部30日轉溼涼 賞月要碰運氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃立成譙政府挺歐陽娜娜 黃光芹怒嗆：你們別搞我們台灣！

聯合新聞網 / 綜合報導
黃立成今（29）日凌晨PO文力挺歐陽娜娜，引發不少網友批評。圖／翻攝自黃立成、歐陽娜娜臉書
黃立成今（29）日凌晨PO文力挺歐陽娜娜，引發不少網友批評。圖／翻攝自黃立成、歐陽娜娜臉書

藝人歐陽娜娜因將登上中共十一國慶晚會演唱「我的祖國」，引發軒然大波，陸委會也強調「密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查」。對此，黃立成今（29）日凌晨PO文力挺歐陽娜娜，引發不少網友批評，黃則隨後再度發文高喊「我愛台灣」，而名嘴黃光芹也在臉書PO文抨擊「你們這些藝人，別搞我們台灣！」

黃立成凌晨在臉書發文提到「台灣是一個民主國家，所以想要唱什麼都可以」，更表示去看NBA、美國職棒、國家美式足球聯盟，就算不是美國公民也要唱美國國歌，「台灣政府並沒有非常支持娛樂文化產業，我們站起來自己做，所以不要惹我們藝人」，文章掀起網友論戰。

隨後黃立成再度PO文「我挺的是藝人的創作和表演自由」，更表示「我相信台灣是民主自由的，我堅持藝人的創作和表演是自由的，我在台灣，我愛台灣，Taiwan number 1!」

名嘴黃光芹稍早也在臉書發文直言「你們這些藝人，別搞我們台灣！」她提到「歐陽娜娜認同中華人民共和國是她的祖國，她可以做選擇；你們賺你們的錢，但別腳踏兩條船，當人家的統戰樣板，來吃台灣！」

接著點名「美國人黃立成，替歐陽娜娜出氣，認為『藝人』身份高於一切，甚至可以認同混淆，而國人無權置喙」，讓她直接怒嗆「藝人可以無祖國，請你們做出選擇，放棄中華民國籍，不要搞我們台灣！」

貼文一出，引來網友熱議，「法律規定不明確，所以無約束力」、「請他們回來唱：我們臺灣」、「沒錯～你去賺錢不甘我們的事，但你無權代表2300萬人」、「藝人當然可以賺錢，但是不要用傷害國家的方式來賺錢，這種錢不要賺，因為人要有格有品」。

黃光芹 歐陽娜娜 黃立成 中共

延伸閱讀

歐陽娜娜高歌「我的祖國」 徐乃麟要政府「氣度大一點」

黃立成護歐陽娜娜挨批　再發文喊「愛台灣」

黃立成飆髒話挺歐陽娜娜　譙台灣政府不支持娛樂產業

歐陽娜娜唱「我的祖國」挨轟　趙少康力挺「台灣之光」

相關新聞

黃立成譙政府挺歐陽娜娜 黃光芹怒嗆：你們別搞我們台灣！

藝人歐陽娜娜因將登上中共十一國慶晚會演唱「我的祖國」，引發軒然大波，陸委會也強調「密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查」。對此，黃立成今（29）日凌晨PO文力挺歐陽娜娜，引發不少網友批評，黃則隨後再度發文高喊「我愛台灣」，而名嘴黃光芹也在臉書PO文抨擊「你們這些藝人，別搞我們台灣！」

阿美族楊品驊喊是中國人 被起底讀建中政大遭疑「靠加分」

花蓮阿美族娜荳蘭部落族人楊品驊20日於廈門舉行的第12屆海峽論壇中演講時，主張「兩岸同文同源，血脈相連」、「我是驕傲的中國人」、「堅決反對分裂國族」等發言，引發爭議。然而，楊品驊的背景如今也遭起底，畢業於建中、政大的楊品驊已在大陸打拼12年，在當地發展歌手夢、經營原住民特色餐廳。

香港網友發起10月1日遊行 6千警力嚴陣以待

針對有網友發起10月1日遊行及堵路等，香港警方已安排6000名警員戒備。另外，中聯辦譴責相關計畫，並指在港區維護國家安全...

港泛民多數立法會議員留任 但失否決權

香港泛民主派大多數立法會議員決定留任一年，但據報導，留任的只剩下20人，泛民將會失去在議會內的否決權

五中全會10月26日登場 聚焦「十四五規畫」

中共中央政治局昨舉行會議，定於10月26日至29日在北京舉行中國共產黨第19中央委員會第五次全體會議（19屆五中全會），將審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第14個五年規畫和2035年遠景目標的建議」...

相隔一個月、十一慶典前…解放軍四大海域又軍演

中國自8月下旬以來，相繼渤海等各大海域頻繁展開軍演。中國海事局網站昨日再發布航行警告，分別在黃海、渤海、東海、南海四大海域進行軍事演習，包括實彈射擊、實彈訓練。有報導稱，解放軍在「十一」前的密集演習，頗不尋常，值得關注，特別其中兩個軍演在有爭議的西沙群島海域舉行。

習近平稱新疆千萬人「喜遷新居」 專家：大規模迫遷

中共總書記習近平近日出席中央新疆工作座談會時聲稱，6年間有1000多萬新疆民眾「喜遷新居」。對此，外媒引述維吾爾專家分析...

香港十一抗爭再起？ 中聯辦警告：國安法下不容妄為

香港10月1日大陸國慶日當天，恐將再有激烈抗爭活動。大陸中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）發言人29日特別...

民調不過半 港泛民大部分議員仍選擇留任

儘管一項民調顯示，支持香港泛民主派大多數立法會議員留任的比率不過半，但這些議員仍然選擇留任一年

反制華府 港媒：中對美外交官在港活動設限

中美外交戰升級，在美國限制中國外交官在美活動後，港媒南華早報披露了中方的反制措施。

1任僅4年 港泛民議員朱凱、陳志全拒違基本法續留任

香港泛民主派立法會議員朱凱及陳志全決定不留任。兩人一直指中國全國人大容許議員留任一年的決定違反基本法。

民眾盼強化中資規範 綠委將提案修兩岸條例

為防中國資金利用外資、港資、台商，以及本國人名義等管道規避審查規範，滲透台灣經濟，傷害到國家安全，有民團公布「兩岸人民關...

熱門新聞

每晚7點定時「潑糞便」 社區住戶崩潰：晚餐都沒胃口

根本翻版福原愛！3歲女童叉腰邊哭打桌球 每拍都精準回擊

美軍將攻擊中國島礁？環時警告： 必遭猛烈反擊

原青喊我是中國人 原民會：原民族不是炎黃子孫

阿美族楊品驊喊是中國人 被起底讀建中政大遭疑「靠加分」

四川19歲男子不聽勸喻 獨自偷溜進山挑戰「鰲太穿越」遇難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。