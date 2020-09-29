阿美族楊品驊喊是中國人 被起底讀建中政大遭疑「靠加分」

花蓮阿美族娜荳蘭部落族人楊品驊20日於廈門舉行的第12屆海峽論壇中演講時，主張「兩岸同文同源，血脈相連」、「我是驕傲的中國人」、「堅決反對分裂國族」等發言，引發爭議。然而，楊品驊的背景如今也遭起底，畢業於建中、政大的楊品驊已在大陸打拼12年，在當地發展歌手夢、經營原住民特色餐廳。

阿美族娜荳蘭部落（Natauran）傳統部落範圍包含宜昌、南昌村，有些族人認為楊品驊的言論不妥。頭目李毓書Zi Hu說，現在兩岸危機感重，楊在論壇上的發言，當然是站在有利一方表達他的立場，個人能理解他的困難，不過不代表部落的立場。

楊父也首發聲回應，因花蓮沒有工作機會，一家人早在1973年搬到台北謀生，兒子自政大畢業後先到香港工作，再被派至大陸工作，楊認為大陸有市場就留了下來。對於兒子的爭議言論，楊父則表示是因為他在大陸生活，認同自己是中國人，並強調沒有所謂的政治壓力，否則也不可能在大陸開餐廳。

楊曾在2019年接受《ETtoday新聞雲》專訪，楊從小在部落長大，直到小學隨家人移居台北，他從建中一路考上政大，但他卻被同學質疑是「靠加分（原住民學生升學保障及原住民公費留學辦法）」才錄取，一度讓他相當沮喪。然而，楊從不掩飾原住民身分，努力實現歌手夢，他的好歌喉唱遍忠孝東路各酒吧。

直到大學畢業後，他前往香港渣打銀行從事廣告公關工作，時逢2008年北京奧運，才促成他留在北京「戰鬥」。起初帶著猶豫的心情抵達北京，2008年恰巧搭上陸客赴台熱，他才在北京打拼，靠著原住民的熱情與好客逐漸與當地朋友拉近距離。

第八屆兩岸族韻喜福匯暨2019「民族風·兩岸情」聯歡晚會上，兩岸民族歌手合唱創作歌曲。前右為台灣阿美族的楊品驊，左為侗族的王馨。 圖／楊品驊工作室提供

2011年，楊品驊成立「漂流木藝術團」，帶著部落小孩到大陸表演，「在台灣，原住民的表演費用很低，到各省市表演待遇較優，也可以出去外面走走看看」。直至楊發現每次的兩岸交流活動「只是一種消耗」，於是他便在2017年開設原民實體商店「原朝」，推廣原民文化結合現代的工藝之美。

然而，某次體驗藏族料理後，他便意識到用「吃」也能認識原民文化，且是更直接、親切的方式。2017年他將文創事業轉型，改以主題餐廳形式，員工也都是原住民，成功在當地打出口碑。

楊在北京的發展逐漸穩定，他也不忘鼓勵部落族人來北京工作，但部落原住民既有的本位思維一度讓他力不從心，「回部落幾次，族人大多已習慣原鄉生活，似乎還不大能適應這種文化變遷，到大陸發展，離他們太遠，確實有點後繼無力」。不過他在工作之餘仍心懷「歌手夢」，與大陸少數同好嘗試激盪出新的少數民族曲風，「只要大家還記得《高山青》怎麼唱，原民文化就不怕沒機會，會繼續『戰鬥』下去」。