五中全會10月26日登場 聚焦「十四五規畫」

中共中央政治局昨舉行會議，定於10月26日至29日在北京舉行中國共產黨第19中央委員會第五次全體會議（19屆五中全會），將審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第14個五年規畫和2035年遠景目標的建議」，為中共未來五年的施政綱領定調，並擘畫未來15年的發展藍圖。

據新華社報導，中共中央政治局會議由總書記習近平主持，會議聽取了「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第14個五年規畫和2035年遠景目標的建議」初稿對外徵求意見的情況報告，並將根據這次會議的意見修改，修改後文件將提請中共19屆五中全會審議通過。按慣例，該文件將在明年全國人大會議通過，成為未來五年的施政綱領。

會議指出，推動「十四五」時期經濟社會發展，必須堅持黨的全面領導，堅持和完善中國特色社會主義制度；必須堅持以人民為中心；必須構建新發展格局，切實轉變發展方式；必須堅持深化改革開放。

會議還審議「中國共產黨中央委員會工作條例」，報導稱，該條例是「堅定維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導的必然要求」。「條例」對中共中央的領導地位、領導體制、領導職權、領導方式、決策部署、自身建設等作出規定。

有分析認為，面對全球疫情、中美衝突加劇、逆全球化風潮，以內需市場為主的「內循環」為主的新發展格局將納入「十四五規畫」，成為中長期的政策主線。另據中央社引述路透報導，「十四五規畫」設定的經濟成長率目標將比前一個五年規畫降低。

知情人士透露，中共領導階層對於是否應放棄經濟成長率目標、允許更多彈性，進行內部辯論後認定，若要帶領全球第二大經濟體中國躲過「中等收入陷阱」，務必要設定五年成長目標，擔心如果沒有「定錨」，經濟發展將會失去方向。決策圈人士還表示，鑒於中美在廣泛議題上歧見越來越深，設定成長率目標，能促使地方政府將注意力放在發展目標。