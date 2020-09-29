相隔一個月、十一慶典前…解放軍四大海域又軍演

中國自8月下旬以來，相繼渤海等各大海域頻繁展開軍演。中國海事局網站昨日再發布航行警告，分別在黃海、渤海、東海、南海四大海域進行軍事演習，包括實彈射擊、實彈訓練。有報導稱，解放軍在「十一」前的密集演習，頗不尋常，值得關注，特別其中兩個軍演在有爭議的西沙群島海域舉行。

德國之聲中文網報導，海南三沙海事局發布「瓊航警0087」、「瓊航警0088」表示，28日上午7時至下午3時在公告座標連線範圍內進行軍事訓練。此外，葫蘆島海事局27日也發布公告稱，將在28日05時至12時在渤海海域執行軍事任務。中國官方的另一項通告中稱，解放軍將於28日至30日在黃海南部海域舉行實彈演練。

綜合媒體報導，在中美衝突升級、兩岸關係緊張的大環境下，新加坡聯合早報指出，解放軍在短時間內再次在四大海域進行密集軍演，而且演習的時間安排在「十一」前夕，值得關注。也有中國軍事專家表示，這樣的軍演安排異乎尋常。但軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平則表示，四大海域聯合軍事演習，是整個軍事演練計畫的一部分，之前在各個海域分別舉行軍事演習，到了一定階段會形成合練演習，來展示在同一時刻、不同地域、不同方向，打贏軍事衝突的能力。

中通社報導，台灣「國策研究基金會」高級助理研究員揭仲表示，7月到9月是中國各戰區聯合作戰訓練的時間，10月至年底則是不同地區的對抗演習，「四大海域演習應該只是例行性，其中有信息操作的空間，對周邊國家有某種程度的施壓及表態，包括美國近期對中國的施壓」。