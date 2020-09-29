香港十一抗爭再起？ 中聯辦警告：國安法下不容妄為

香港10月1日大陸國慶日當天，恐將再有激烈抗爭活動。大陸中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）發言人29日特別就此發表談話「嚴正警告」。中聯辦強調，「香港國安法利劍高懸，絕不容許亂港者肆意妄為」，中聯辦將堅定支持特區政府和警方果斷執法，確保廣大市民度過一個歡樂祥和的節日。

中聯辦周二中午發布的新聞稿指出，廣東海警日前在大陸水域查獲12名涉嫌非法越境的港人，依法對其採取刑事拘留措施。經深入調查，已查明相關人員的犯罪事實，並正依法呈請大陸司法機關批准逮捕。

新聞稿稱，「違法者必須受到法律的制裁，這是人所共知的常識。然而，在香港卻有一些人『無理攪三分』，別有用心地散布和炒作所謂『勾結送中』等謠言，意圖掩蓋其搞亂香港的罪惡行徑，正是他們蠱惑這些非法越境者以身試法、鋌而走險，最終走上歧途、墮入法網，他們才是禍害香港的幕後黑手。」

中聯辦發言人表示，「令人憤慨的是，有反中亂港勢力無視上述案件事實真相和香港警方的反對，執意煽動在10月1日發起非法遊行，甚至提出釋放12名犯罪嫌疑人的荒唐要求，實在是言無法綱、行無底線。」

「更為聳人聽聞的是，極少數激進分子還在網上群組策劃所謂『月夕行動』，策動發起暴力衝擊、攻擊警署，甚至慫恿非法購買槍械、弓箭等殺傷性武器，對警員進行恐怖襲擊。這些公開煽動顛覆國家政權、攻擊執法機構和警員的恐怖行為，是對香港國安法和本地法律的公然挑釁。」

中聯辦表示，香港警方已鄭重聲明，將依法出手，果斷執法，絕不容忍任何違法行為滋擾成事，全力維護公眾安全和公共秩序。「對此，我們表示堅決支持。」

中聯辦發言人強調，香港國安法頒布實施後，香港社會開啟了由亂轉治的新階段。希望廣大香港市民看清一小撮人搞亂和攬炒香港的險惡用心，共同維護香港社會的繁榮穩定。