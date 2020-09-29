反制華府 港媒：中對美外交官在港活動設限

中美外交戰升級，在美國限制中國外交官在美活動後，港媒南華早報披露了中方的反制措施。

多維新聞引述英文「南華早報」披露，美國駐香港外交官若要會見香港政府官員，或是任何教育機構、社團人士，都必須獲得中國外交部駐港特派員公署批准，民主派政黨的政治人物可能也包括在內。

此舉被指是針對美國規定中國駐美外交官員在美活動範圍採用許可制的報復。

據報導，香港自由黨黨魁鍾國斌表示，他兩周前被中國外交部駐港特派員公署告知，美駐港總領事若要會見香港政黨人士，必須事先通報核准；他因此將美總領事史墨客（Hanscom Smith）要求與他會面一事告知公署，公署建議他現階段不適合與美駐港官員會面。

不過，公民黨立法會議員楊岳橋和梁家傑表示，並未接獲這類通知，推測這項新規定僅適用於美國官員，而不是香港人士。

梁家傑表示，若接獲美方官員邀請會面，將詢問對方是否已獲得中國外交部批准，否則他不會前往。

據南華早報取得的內部文件顯示，中國外交部規定「美國駐香港總領事、其繼任者，或任何代表他執行公務者，在拜訪任何中國地方政府設施或會見這些機構的人員之前，都必須事先取得中國外交部駐港特派員公署的核准。」

文件指出，必須申請核准的會面包括官方、私人、社交和視訊會議，以及與「任何中國公立或私立教育機構或社團，及其所屬人員」的任何會面。

美國務卿龐培歐（Mike Pompeo）9月初宣布，對中國外交官員在美活動建立許可機制，中國駐美外交官訪問美國校園或與地方官員會面，必須事先取得批准；在使館或領館以外地點主辦超過50人的文化活動，也必須報告美方。

中國外交部9月11日隨即宣布，對美國駐中國或香港使領館人員採取對等措施，自稱是「對美方錯誤行徑做出的正當、必要反應」，但未說明具體做法。