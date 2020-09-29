民眾盼強化中資規範 綠委將提案修兩岸條例

為防中國資金利用外資、港資、台商，以及本國人名義等管道規避審查規範，滲透台灣經濟，傷害到國家安全，有民團公布「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」，希望立委幫忙在立法院提案，要填補中資管制規範的五大漏洞。民進黨立委王定宇表示，他會以個人提案幫忙修法，希望在這個會期內修法過關。

經濟民主連合智庫今偕民進黨立委王定宇、基進黨立委陳柏惟共同舉行「強化中資規範 反制經濟滲透」記者會，公布「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」。經濟民主連合研究員江旻諺表示，經民連將會聯合兩位立委推動後續修法。

經民連召集人賴中強指出，中資在全球各地擴張影響力，再輾轉來台投資，複雜多樣的情形，已不是現行的審查規範能夠因應，加上港版國安法實施後，香港獨立經濟地位岌岌可危，港資與中資的界線已趨模糊，港資卻還適用一般外資規定，應該有所因應，以填補中資管制規範的漏洞。

賴中強點出，中資規範中有五大漏洞，包括「控制力認定困難」，中資繞道第三地，再進到台灣投資，控制能力難以評估；「假外資直接投資」，中資常假借外資或港資名義，利用規範較為寬鬆的「外國人投資條例」、「華僑回國投資條例等，向投審會申請來台投資。

他指出，還有「假外資證券投資」，中國可能透過外資、港資名義投資，無須經過投審會審查，透過集中市場買入上市公司股票，進而取得上市公司經營權；「入台後轉投資」，中資來台投資，經審查過關後，可頭過身就過，在台投資事業可從事轉投資、併購活動；「在地人頭協力者」，中資可利用台商、國人或我國註冊公司作為人頭，規避審查。