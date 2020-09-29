美軍將攻擊中國島礁？環時警告： 必遭猛烈反擊

針對近來諸多跡象顯示，美國可能攻擊大陸所佔據的南海島礁，環球時報29日警告川普政府，休想通過製造一場軍事危機來提振其選情。美軍膽敢攻擊中國南沙島礁或其他中國目標就是戰爭行為，解放軍一定會讓美軍付出沈重代價。

環球時報指出，美國《空軍》雜誌報導，MQ-9「死神」無人機參加海上軍演，演練打擊海上目標，這是美國空軍首次在太平洋上開展的無人機戰術訓練活動。

值得注意的是，《空軍》雜誌在報導中刊登的照片顯示，空軍人員制服上臂章印著中國地圖形狀的紅色剪影，剪影上疊加著MQ-9無人機。「這被廣泛認為極不尋常」。

文章稱，美國空軍上一次把一個國家地圖印到臂章上是越戰時的事情。「印上中國地圖這對美軍來說已很激進，而曝光相關照片，不可能是意外誤操作，美軍顯然要借此傳遞強烈信號」。

環球時報認為，這篇報導傳遞的戰略性信號就是：華盛頓在加緊針對中國的戰爭準備。同一時間，美國國務院27日也發表聲明，「不合時宜地再次抨擊中國對南沙島礁的建設」，甚至揚言要追究中國的責任。

無獨有偶，近日還有消息說，美軍將派出MQ-9無人機對南沙的三個島礁發動「震撼式」、「流鼻血」襲擊，轟炸跑道、機庫。

環球時報指出，這些信息組合在一起，讓美國狂妄的戰爭計劃浮現在世人眼前。「我們必須在此對美方給予嚴厲警告：動用MQ-9無人機攻擊中國南沙島礁或其他中國目標就是戰爭行為，解放軍一定會奮起反擊，讓美軍付出沈重代價。」

文章強調，中國將毫不留情地擊落來犯的美軍戰機，無論它們是無人機，還是有人駕駛的。「如果那些飛機對中國島礁造成了實際損失，我們就將打擊那些飛機起飛的平台和基地。」

文章並威脅，在此之前，南沙島礁只有少量防禦性武器，如果它們遭到攻擊，那些島礁從此就需變成有充分戰鬥力的軍事基地，以對抗它們遭到的嚴重威脅。

環球時報最後警告，美國不要有中方將忍氣吞聲的戰略誤判。文章稱，今年是韓戰70周年，「1950年的中國百廢待興，都有勇氣與美軍浴血一戰，今天我們若面對極端挑釁和攻擊，更不會猶豫」。

「如果華盛頓非要試試運氣，那麽中國軍隊和中國人民一定會接受挑戰，並且奉陪到底。」