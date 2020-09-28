異乎尋常：中國今起四大海域同步軍演

（德國之聲中文網）其中兩個軍演在有爭議的南中國海域西沙群島附近舉行。中國海事局的相關通告中稱，東海及渤海灣以北海域也將舉行軍事演習。中國官方的另一項通告中稱，軍方將於周一至周三在黃海南部海域舉行實彈演練。所以船只禁止進入上述海域。

中國海南三沙海事局發布"瓊航警0087"、"瓊航警0088"表示，周一上午7時至下午3時在公告座標連線範圍內進行軍事訓練。此外，葫蘆島海事局周日也發布公告稱，解放軍將在9月28日05時至12時在渤海海域執行軍事任務。

為了提升軍隊的實戰能力，中國軍方經常舉行軍事演練，但幾場軍事演習同步進行的情況，此前並不多見。上個月，中國曾宣布將同時在渤海、黃海以及南中國海舉行四次不同的軍演。中國軍事專家表示，這樣的軍演安排異乎尋常。

上個月中方軍演期間，美方曾派出偵察機進入中國禁飛區。中方則就此向美國提出"嚴正交涉"。一段時間以來，中美雙邊關系日趨緊張，雙方爭執的焦點包括台灣、疫情、貿易以及人權議題。

一段時間以來，中國方面明顯加強了針對台灣的軍事壓力。兩周前美國國務次卿克拉奇訪台期間，中國宣布舉行台海軍演，並多次派遣軍機穿越"海峽中線"。美國國務卿蓬佩奧指責中國在台灣海峽軍演是"軍事恐嚇"。台灣國防部則譴責解放軍軍機多次逾越海峽中線，侵犯台灣主權。而中國外交部發言人汪文斌則回應稱，台海演習是"針對當前的台海形勢，維護國家主權和領土完整所采取的正當必要行動。"

達揚/洪沙 （路透社）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】