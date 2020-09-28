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香港螞蟻銀行正式營業，主打3分鐘開戶和存款寶

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導

螞蟻集團旗下的香港螞蟻銀行於28日開業，香港用戶可用手機下載該行APP，憑香港永久居民身分證，無需到傳統銀行臨櫃面申辦，在手機上最快只要3分鐘即可遠端開戶，以及年利率最高2.5%的「存款寶」活期儲蓄存款。

香港經濟日報報導，該行提供高達年利率2.5%的「存款寶」活期儲蓄存款，但存款要求為港幣2萬元以下；若存款為港幣2萬元以上至港幣50萬元，年利率為1%。

界面新聞報導，螞蟻銀行透過與AlipayHK合作，下一步將實現直接從AlipayHK電子錢包的小程式完成銀行遠端開戶，屆時AlipayHK的200多萬用戶線上下5萬多家香港商戶消費時，可直接從銀行的「存款寶」內劃帳支付，進一步拓寬香港虛擬銀行業的應用場景。

目前在香港尚未有其他虛擬銀行與數字錢包帳戶打通的先例。

在持續創新服務香港消費者的基礎上，香港螞蟻銀行還在研究支持中小微企業的方案。

香港螞蟻銀行行政總裁王瀾透露，下一階段希望以阿里巴巴經濟體內的電商作為中小企商戶服務試點，積極研發包括數位化貿易融資在內的小微金融服務；等到服務成熟後，香港螞蟻銀行希望進一步拓展範圍，覆蓋香港更多中小微企業。

自2019年3月香港金融管理局發布首批8家虛擬銀行牌照以來，已有虛擬銀行在香港陸續開業，香港螞蟻銀行在2019 年5月，就獲得了香港金管局頒發的虛擬銀行牌照。

其他7家虛擬銀行，分別是中銀香港財團組成的Livi、渣打香港牽頭的MOX、眾安銀行、小米及尚乘合組的天星銀行、平安壹帳通銀行、富融銀行，及香港本地獨角獸WeLab的匯立銀行。

香港 電商

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