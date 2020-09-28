曾促林鄭「講人話」 香港電台記者疑遭清算

在反送中運動期間多次尖銳質問港府官員的名記者利君雅（Nabela Qoser），突然遭其所屬的香港電台（簡稱港台）延長試用期120天，並重啟去年7至11月期間在政府記者會上表現的投訴調查，此舉被外界批評是秋後算賬。

香港電台節目制作人員工會周一（28日）批評，當局此舉理據不充分，屬政治打壓；工會在與廣播處長梁家榮等管理層會面時，強烈感到決定來自商務及經濟發展局，認為事件屬「赤裸裸的政治打壓」，料未來將有未過試用期的員工遇到類似情況。

商務及經濟發展局局長邱騰華同日被傳媒追問有否施壓時，拒絕評論，只強調政府部門內部人事升遷有既定機制。

此前《蘋果日報》引述消息指，邱騰華一直有向香港電台管理層施壓，要求大肆整頓港台，這次向利君雅開刀也是局方暗中出手。

逼當事人請辭？

記者出身的民主派立法會議員毛孟靜，批評港府政治打壓丶秋後算帳，又指當局延長試用期的做法，「既不解雇你，但也不放過你」，是要讓利君雅自感沒趣然後主動請辭，形容做法「非常奸狡」。

香港電台屬公營廣播機構，利君雅於2017年10月3日入職該台電視部，現為助理節目主任，按一般公務員的3年試用期，她今年10月原定將結束試用期，可獲長期聘用合約。但香港電台23日通知她將試用期延長120天，要求她在周二（29日）下午5點前回覆是否接受條件，否則視為自動離職。

香港《大公報》報道稱，香港前特首、中國全國政協副主席梁振英在社交平台發文表示，利君雅的表現有違基本禮貌，如果是在英國或美國同類的記者招待會上發生，「老早已經炒了，不會延長試用期」。他又指出，BBC亦不會雇傭這樣的記者。

利君雅回應《眾新聞》和《立場新聞》等港媒查詢時僅表示：「多謝關心，我會繼續努力，請大家繼續支持港台。」

巴裔港籍「良心記者」

34歲的利君雅是香港土生土長的巴基斯坦裔記者，在香港浸會大學傳理學院主修廣播新聞，畢業後曾在now新聞台丶無線新聞丶《明報》等多家傳媒機構任職，曾獲新聞界多個國際獎項。她早年因操流利廣東話報導新聞而聲名大噪，後來以提問尖銳犀利聞名，獲網民封為「良心記者」丶「新聞女神」丶「真香港人」等。

去年721元朗白衣人襲擊事件後，特首林鄭月娥翌日下午3點才會見記者，利君雅多次質問林鄭：「當立法會被沖擊時，你凌晨4點都出來見市民，昨晚你整晚去哪了？」丶「昨晚是不是官警黑大龍鳳？」，並要求林鄭正面回答問題及「講人話」。

其言行遭到建制派抨擊並發起投訴信行動，親北京團體香港政研會去年8月曾包圍香港電台抗議，指該台新聞節目「偏頗誤導」，點名譴責「記者毒瘤」利君雅。有網民隨後發起贊揚信行動聲援，據悉港台收到的表揚信是投訴信的數倍。

建制派「鬥爭」對象

香港電台自去年反送中運動起已多次卷入政治風波，英文節目《脈搏》（The Pulse）訪問世衛高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）問及台灣問題被指有違「一中原則」，而該台老牌政治諷刺節目《頭條新聞》及時事節目《左右紅藍綠》，分別因批評香港警方的內容被「嚴重警告」甚至停播。在巨大政治壓力下，署理副廣播處長陳敏娟等高層近月宣布離職。

今年8月10日警方拘捕壹傳媒創辦人黎智英及大舉搜查《蘋果日報》總部時，拒絕香港電台在內的媒體進入傳媒采訪區。同日警務處處長鄧炳強接受《香港01》訪問時稱，只會安排「可信媒體」進入封鎖線內並為它們提供「多些著數（好處）」。

在國安法之下，外界預料當局對香港電台及整體新聞界的打壓接踵而來。9月21日建制派議員在中聯辦開會，《明報》引述何君堯整理的會議總結，內容包括「改革港台，刻不容緩」，稱香港電台可與政府新聞處合並，更指建制派要「敢於鬥爭，亦善於鬥爭」。

李澄欣（綜合報導）

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