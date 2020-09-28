海基會台商秋節聯誼高雄舉行 台商盼縮短檢疫、開航點

海基會「2020大陸台商秋節座談聯誼活動」27、28日在高雄舉行，今年由於疫情、國際經貿情勢等影響，以分地區多場中小型座談的形式舉辦。據了解，大陸台商在此次座談會上提出建言，希望政府簡化縮短檢疫流程、開放兩岸航點。還有台商期許海基會能整合不同產業的台商企業，為台灣創造新商機，以及為台商帶來事業第二春。

因應新冠肺炎疫情與國際經貿情勢，海基會今年大陸台商秋節活動自8月開始，陸續在北中南三個地區、五個縣市舉辦中小型座談及深度參訪，今年共舉行三場，第一場8月底在台中、嘉義；第二場9月中旬在桃園、新竹；第三場28日在高雄落幕，高雄場由海基會代理董事長許勝雄主持、海基會秘書長詹志宏、副秘書長兼發言人蔡孟君皆出席，高雄市長陳其邁、陸委會副主委李麗珍與經濟部代表也都到場參與。

據了解，台企聯前會長張漢文、澳門台商聯誼會會長簡廷在，北京、上海、廣州、浙江、福建等省市的台協會長、副會長、前會長也都共襄盛舉出席高雄座談會。

許勝雄表示，兩岸經貿往來四十餘年，台商在外奮鬥打拼，不僅創造台灣經濟發展，也替台海和平而努力。

出席台商也在此次座談會上針對投資環境、檢疫隔離措施、盤整直航航點、商務人士簽證與兩岸經貿交流提出建議，尤其台商特別希望簡化檢疫流程，以及開放航點。簡廷在直言，希望鬆綁台商檢疫條件，政府可以採「3＋11」的方式，也就是3天檢測，若未感染就返家在家隔離11天，或者減少隔離天數。

簡廷在指出，其他國家回台有檢疫「綠色通道」，反觀台商給全台灣創造極大的經濟量能，卻不能比照辦理，政府對於大陸台商應更加支持。

簡廷在期許台灣經濟加速起飛，他說，一方面，許勝雄是企業界的翹楚，帶領海基會將出現新面貌，期盼海基會能趁此次疫情整合不同台商的產業資源，形成新創產業，創造未來商機，「這個才是大事」；另一方面，更期待台灣快速轉型為國際文化科技觀光旅遊城市，「讓世界看到台灣、讓人流流到台灣、讓世界金流流到台灣，台灣經濟體就會改變。」