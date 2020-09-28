台商籲海基會 帶頭整合跨產業資源

海基會今年的大陸台商秋節座談聯誼活動，最後一場28日於高雄落幕，澳門台商協會會長簡廷在發言表示，海基會是台商的娘家，擁有這麼龐大的台商資源，希望海基會能夠帶頭整合跨產業的資源，協助台商創造事業第二春。

受新冠肺炎疫情影響，今年大陸台商秋節座談聯誼活動，已於近期分別於台中、嘉義、桃園、新竹、高雄閉門舉辦，28日活動由代理董事長許勝雄主持、高雄市長陳其邁蒞臨致詞。

簡廷在提到，海基會可以把台商的優勢整合，加速台灣經濟發展，與全球接軌，打造新時代國際文化科技創意產業園區，讓台灣轉型為國際文化科技觀光旅遊城市，讓世界看到台灣，誏國際旅遊選擇台灣，也給予台灣快速帶來更多商機。

簡廷在指出，因新冠疫情改變了過去的生活習慣，雲端科技、線上缐下整合，迎向未來的地球村巨大商機，台灣應定位為開發國際文化科技創新園區，台灣從北往南，有新竹有科學園區、台中精密工業區、台南科工貿園區、高雄橋頭工業區、屏東有農業生技產業園區，唯獨台灣需要文化科技創意產業園區。

許勝雄致詞時表示，海基會、台商都稱他是台商大家的娘家，在大陸台商有十萬家，在過去現在依然在創造經濟的發展，最主要的動能，更望台商有機會擴展台灣投資。

許勝雄還以「海鷗」比喻台商，他表示海鷗飛翔在高空中，不畏狂風巨浪，如同台商的韌性與精神，近年政府積極推動返台投資，海基會持續擔任政府與台商之間平台，協助與各地方媒合。

陳其邁致詞時強調，高雄條件好，台商無論在這裡投資或建立南向基地，都相當適合。

有台商會長表示，上次到竹北生醫園區參訪，看到許多新的技術與新創團隊，讓他感到相當震撼，台商資金回流需要有項目支撐，這是很有前景的新興科技，事實上台灣有許多高附加價值的產業，值得大家深度評估參考。

座談會上，還有台商陸續針對投資環境、檢疫隔離措施、盤整直航航點、商務人士簽證與兩岸經貿交流提出建議，許勝雄表示，海基會將詳實記錄並彙整相關建言，提供政府進行決策參考，他強調企業經營，要以永續發展為目標，替台灣的未來及下一代共同努力。

今年海基會秋節台商座談，與會台商約100人，可能因疫情等因素，許多大咖台商仍不見身影，例如大陸全國台企聯會長李政宏因人在大陸，未能出席，而台企聯榮譽會長王屏生、郭山輝、丁鯤華等人也沒有出席。

反倒是卸任台商會長出席居多，例如台企聯榮譽會長張漢文、東莞台商協會榮譽會長葉春榮、西安台商協會榮譽會長孫芳山等。