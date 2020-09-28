最高禮遇…韓戰117遺骸「運20」專機接回中國

第七批117位27日上午在韓中國志願軍遺骸和1368件相關遺物在運20運輸機迎接、兩架殲11B戰機護航下，抵達瀋陽桃仙機場。和前幾批迎回烈士遺骸的儀式相比，今年規格頗高，首次使用運20運輸機接送，兩架解放軍殲11B護航伴飛，機場以「水門禮」最高禮遇迎接專機。

近日中美關係嚴峻，中方「抗美援朝精神」成王道，今年適逢中國人民志願軍抗美援朝作戰70周年，除了遼寧丹東「抗美援朝紀念館」19日重新開館，各地緬懷活動也鋪天蓋地，今年特地高規格舉行交接儀式，更引發聯想。

據央視新聞報導，27日上午9時，中韓雙方在仁川國際機場舉行「烈士遺骸」交接儀式。來自中國退役軍人事務部、中國駐韓使館及南韓國防部等雙方工作人員參加交接儀式。中國空軍專機將接運此次交接的「烈士遺骸」返回中國。前一天，中韓在韓共同舉行裝殮儀式。儀式現場，九名中方禮兵手捧棺槨登上運20專機。

央視所稱在韓「烈士遺骸」，指的是韓戰期間中共派往朝鮮半島的共軍之遺骸。近年中韓雙方經過協商，逐批將在韓發掘之遺骸送返回中國。

據南韓國防部指出，此次向中方共移交117位「志願軍烈士遺骸」及1368件遺物。遺骸與遺物為2019年3月至12月在朝韓邊境地區的坡州、漣川、南揚州等地發掘，其中有103位「烈士遺骸」發掘自朝韓非軍事區內。這是自2014年韓方首次向中方移交437位「烈士遺骸」後，近年來韓方單年發掘及向中方移交志願軍烈士遺骸最多的一次。