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阿美族楊品驊喊是中國人 部落頭目：言論個人負責

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
阿美族青年楊品驊在海峽論壇發言表示，來自台灣部落，是驕傲的中國人。圖／擷取自今日海峽臉書
阿美族青年楊品驊在海峽論壇發言表示，來自台灣部落，是驕傲的中國人。圖／擷取自今日海峽臉書

第12屆海峽論壇在20日舉辦，一名自稱是來自花蓮娜荳蘭部落的38歲青年楊品驊上台演講，講述推動兩岸少數民族文化融合經歷，高喊「我是驕傲的中國人」。消息傳到部落，只有老一輩的人才知道他，宜昌部落頭目李毓書Zi Hu表示，言論立場個人負責，不代表部落發聲。楊爸爸說，兒子在大陸生活，尊重他的發言。

楊爸爸接受電訪表示，因為花蓮沒有工作機會，一家人早在1973年搬到台北謀生，兒子政治大學畢業後，先到香港再被公司派至大陸工作，看到大陸的市場願意留下來，人生地不熟一個人打拚，完全靠自己生存。兒子會有這樣的言論，是因為他在大陸生活，認同自己是中國人，並強調沒有所謂的政治壓力，否則也不可能在大陸開餐廳。

阿美族娜荳蘭部落（Natauran）傳統部落範圍包含宜昌、南昌村，有些族人認為楊品驊的言論不妥。頭目李毓書Zi Hu說，現在兩岸危機感重，楊在論壇上的發言，當然是站在有利一方表達他的立場，個人能理解他的困難，不過不代表部落的立場。

李毓書Zi Hu提及，楊品驊以前希望在台北成立娜荳蘭部落分會，個人覺得很好，可是部落其他族人不同意合作，後來也不了了之，後來楊就比較少回來。

不具名的部落族人說，部落雖然大，但有人離開或回來大家都知道，更何況是海峽兩岸的論壇，像之前有族人代表參加聯合國原住民族大會，當時部落都非常了解；但很多人都對楊品驊沒有印象，不知道有這麼優秀的青年，對於他自稱來自娜荳蘭部落的說法感到很納悶。

根據《中新社》報導，楊品驊13年前到北京謀生，現在北京開一家台灣少數民族風情的音樂餐廳，同時到大陸各城市演唱表演，致力於兩岸少數民族文化交流。

宜昌部落頭目李毓書Zi Hu表示，個人能理解他的困難，不過此言論不代表部落的立場。記者王思慧／攝影
宜昌部落頭目李毓書Zi Hu表示，個人能理解他的困難，不過此言論不代表部落的立場。記者王思慧／攝影

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