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國新辦：東盟首超歐盟 成中最大貿易夥伴

世界日報 / 中國新聞組╱北京28日電

在中美關係緊繃、與歐盟關係也充滿難題之際，央視新聞報導，今年以來，中國與東盟貿易投資合作穩定增長，東盟已首次超越歐盟成為中國最大的貿易夥伴。

國新辦27日舉行新聞發布會，商務部部長助理李成鋼、中國貿促會副會長張少剛、廣西壯族自治區副主席周紅波介紹中國—東盟經貿合作情況暨第17屆中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會有關情況。第17屆中國—東盟博覽會於2020年11月27日至30日在廣西南寧舉辦。

第17屆中國—東盟博覽會以「共建『一帶一路』，共興數字經濟」為主題，將同步舉辦實體展和「雲上東博會」，同期以線上線下結合的方式舉辦中國—東盟商務與投資峰會、多場高層論壇、貿易投資促進活動及多平台多渠道的直播活動。

報導指出，新冠疫情爆發以來，中國和東盟友好合作關係非但沒有停滯，反而得到昇華，進入全方位發展的新階段。中國與東盟經貿合作逆勢上揚，今年以來，中國與東盟貿易投資合作穩定增長，前8個月貿易總值2.93兆（萬億），同比增長7%，上半年中國對東盟非金融類直接投資同比增長53.1%。東盟已首次超越歐盟成為中國最大的貿易夥伴，從而實現雙方互為最大貿易夥伴的歷史性突破。

報導稱，東盟國家經濟遭受疫情重創，為促進疫中疫後社會經濟復甦，中國和新加坡、寮國、緬甸、印尼等東盟國家建立了人員「快捷通道」和貨物「綠色通道」，恢復與越南等東盟國家的直飛國際航班，並積極探討建立中國—東盟和東亞區域「快捷通道」和「綠色通道」網絡，推動區域金融安全網建設，維護地區供應鏈、產業鍊和金融穩定。

中國和東盟始終保持緊密合作，共同推動年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP ）。

歐盟 疫情

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