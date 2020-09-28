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固樁、突圍？日媒：王毅最快下月訪日

世界日報 / 中國新聞組／北京28日電
媒體報導，中國外交部長王毅最快10月訪日。（新華社資料照片）
媒體報導，中國外交部長王毅最快10月訪日。（新華社資料照片）

NHK引述日本政府一位消息人士表示，中國外交部長王毅計畫最早10月訪問日本，除與外交大臣茂木敏充會談，並可能與日本新首相菅義偉會面。由於美國國務卿龐培歐10月也將訪日，有分析認為，王毅此行意在固樁及突圍，若能敲定中國國家主席習近平的訪日行程則更具重要的象徵意義。

這名日本政府消息人士表示，目前雙方在協調首相菅義偉與王毅的會談，會談若實現，將是菅義偉就任首相後首次與中國政要直接會晤。這也是菅義偉與中國國家主席習近平9月25日電話會談之後的後續互動。

對菅義偉而言，一方面把日美同盟定位為外交支柱，同時繼續與中國溝通，建構穩定關係，據信屆時也會向王毅傳達這種想法。

NHK報導並指出，美國國務卿龐培歐預定於10月上旬訪日，也計畫和菅義偉會談。若龐培歐和王毅都和菅義偉見了面，這是在美中對立日益深化的形勢下，美中兩國外長接踵訪日舉行會談。

菅義偉與習近平25日在電話會談上，曾就尋求兩國高層接觸以促進地區和國際穩定達成共識。據日本共同社報導，菅義偉說「日中關係的穩定對地區及國際社會而言極其重要，希望共同負起責任。」菅義偉並在通話中關切香港、釣魚島、東海局勢等議題。

菅義偉在與習近平通話前也打給了美國總統川普，菅義偉向川普表示，美日同盟是「地區和平和穩定的基石」，應進一步強化。

路透引述消息人士指出，王毅此行將加強中日的經濟聯繫。由於時值中美關係惡化，龐培歐也預定10月訪日，日本在中美冷戰中扮演著重要地位，外界認為王毅此行應在「固樁」，加強中日關係的穩固性，藉此在中美緊張、多國反中情緒的氛圍中「突圍」。

不過，剛卸任首相的安倍晉三近日在接受日本經濟新聞訪問時曾稱，他曾向川普闡述了中國給日美同盟帶來的危機，這是直至他卸任前，日本都能與美國構建穩固關係的起點。這句話在中國輿論引來不小反彈，認為川普加大反中力道的源頭來自安倍。安倍這番談話是否影響王毅訪日的成效，也是關注焦點。

菅義偉 日本經濟 王毅

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