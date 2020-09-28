批警修例阻新聞自由 網媒聯盟擬提司法覆核

港府政務司司長張建宗27日發表網誌稱，警方近日修訂「警察通例」，無損香港新聞自由。張建宗表示，「基本法」第27條明確保障香港的新聞自由。特區港府一直非常重視香港的新聞自由。

中通社報導，警方近日修訂「警察通例」中的 「傳媒代表」定義，目的是讓警隊前線人員更容易清楚識別進行正常採訪的記者，避免一些假借新聞採訪為理由的人，魚目混珠混入人群，刻意阻礙警方的行動，增添警方執法的困難。修訂「警察通例」後，記者將一如既往，可以在公眾地方自由採訪。

另據香港電台報導，代表近70間網媒的「網路新聞工作者聯盟」批評警方修訂「警察通例」有關傳媒的定義，阻礙新聞自由，意圖否定網媒的記者身分，又指警方及港府均沒有資格篩選傳媒，聯盟考慮就警方的決定提出司法覆核。

網路新聞工作者聯盟發言人林匡正認為，港府及警方掌握公權力，應受傳媒監察，質疑警方反而篩選誰能監察，屬本末倒置。林匡正又說，記者無分真假，只應區分專業與否，媒體受社會及市場監察，如果社會不滿個別媒體，自然會汰弱留強，而非由警方篩選傳媒。

林匡正表示，只要負責採訪工作，而且沒有犯法，警方不應阻撓任何人。他說，網媒難以加入港府新聞處資訊系統，又引述有網媒指即使有近4萬人讚好，也被新聞處拒絕加入系統，其他更小型的網路媒體，更難符合新聞處要求，認為新聞自由應該一視同仁，無論傳統媒體或網媒都應受保障。