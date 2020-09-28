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香港網民號召101「夜襲」 3000防暴警嚴陣以待

世界日報 / 香港新聞組／香港28日電
香港網上有人號召10月1日國慶兼逢中秋圓夜進行不法活動，警方高度關注，嚴陣以待。 路透社
香港網上有人號召10月1日國慶兼逢中秋圓夜進行不法活動，警方高度關注，嚴陣以待。 路透社

香港網上有人號召10月1日國慶兼逢中秋圓夜進行不法活動，警方高度關注，嚴陣以待。消息指，警方將於當日部署3000防暴警力應對非法活動，加強人手全城巡邏。警方決安排重兵應對，包括預計民陣上訴失敗後仍會有人上街遊行﹑網上有人號召當日進行非法活動及早前藏械理大生事件，估計或有武器流出市面的風險。

香港01引述消息指，警方將由9月29日至10月4日期間加強各區巡查，當中以10月1日為重點，預計當日會部署至少3000防暴警力戒備。警方因應網上有人於Telegram號召當日進行非法活動，同時預計就限聚令等情況，民陣針對10月1日的遊行上訴將會失敗，惟評估仍會有人進行示威活動，有見及此加強布防。另外，上周粉嶺一名理大生及其母親涉嫌出售槍械配件等被捕，警方調查後，發現有人9月初曾在網上揚言將在國慶日「大搞」，因此將謹慎應對此次活動。

據報導，有Telegram頻道原本聲稱，表示將於10月1日下午2時半，在荃灣發起「十一國殤日大遊行」，追究去年警方於荃灣開槍中中五男生「健仔」﹑關注12名港人被內地公安拘留、反對健康碼及「港區國安法」等事件，該頻道23日雖表示已取消遊行，惟另一個Telegram頻道則聲稱當天下午5時後，至晚上會號召「月夕行動」的非和平活動，該個活動將以「非遊行非集會」形式舉行，並提醒參與者穿著適當衣物及帶備螢光棒等。

報導稱，民陣23日申請10月1日在港島舉行遊行，及後遭警方發出反對通知書，民陣上訴，明日將會有結果。

消息稱，警方估計遊行申請將因限聚令被否決，但10月1日仍會有示威者繼續上街並進行野貓式衝擊，包括聚會叫喊口號、堵路、甚至破壞公共設施、目標店舖等。警方正從多方面收集情報，以調整應付策略，由於10月1日國慶日適逢中秋節，警方留意到有網民呼籲下午5時才開始活動，又叫人帶螢光棒等，用意明顯，警隊初步評估示威者會在入夜後才進行活動，或會有衝突場面，站在最前線的防暴大隊已作好「夜戰」準備。

國慶 中秋節 香港

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