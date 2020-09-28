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京台社區研討會北京舉辦 探討共同防疫

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
2020京台社區發展研討會在北京市西城區和高雄以視訊連線的方式同步舉辦，探討共同防疫。（中評社）
2020京台社區發展研討會在北京市西城區和高雄以視訊連線的方式同步舉辦，探討共同防疫。（中評社）

27日，2020京台社區發展研討會在北京西城區和高雄以視訊連線的方式同步舉辦。以「京台社區同心 兩岸抗疫同行」為主題，邀請兩岸社區治理、規劃設計領域專家學者、基層實踐者和社區居民，共同分享兩岸基層防疫與社區營造的典型經驗和故事。

由北京市台辦主辦的這項活動採取視訊方式，分別在北京西城區和高雄設立兩個主會場和兩個分會場，北京主會場位於北京坊勸業場文化藝術中心，分會場位於德勝街道六鋪炕南小街社區服務站；高雄主會場則位於左營區果貿里活動中心，分會場位於高雄市左營區合群里活動中心。四個會場在雲上互動。

北京市民政局二級巡視員楊寶山表示，今年以來，全球爆發了新冠肺炎疫情，兩岸攜手同心，共同抗疫，有效控制了疫情傳播，積累了很多有效的經驗，形成了很多成功的案例。這次研討會採用視訊的方式，共同分享社區抗疫的理念、經驗和做法。他向與會的京台民衆介紹了包括建立群防群控、全方位精細化管理、用心用情開展為民服務等三方面北京抗疫經驗。

北京市西城區副區長聶傑英表示，京台社區發展研討會已連續六年成功舉辦，不僅成為兩岸民間基層交流最具廣度和深度的盛會，更成為京台兩地社區交流合作、密切情感的重要平台。此次會議邀請到兩岸的專家學者和基層工作者，展示京台抗疫一線工作者的風采。西城區一直關注台胞和台商工作，今年，西城區在基層防疫方面積累了大量經驗，希望能夠通過此次會議，分享經驗和增進京台民眾感情。

大高雄里長主席聯誼會主席劉啟芳表示，社區發展是社會向前邁進的基石。兩岸社區交流一直持續不斷，今年因為疫情改為通過視訊方式連線，希望社區交流和經驗分享能夠持續下去。此次研討會有專業人士與會，相信可以收獲到京台抗疫的有用經驗。

北京市西城區社會工委民政局書記李薇表示，兩岸基層交流沒有因為疫情中斷，而是通過高科技的方式得以實現，這種連線的方式，仍然讓兩地民眾感受到親切感和參與感。此次會議也為兩地抗疫經驗分享提供了一個重要的平台，讓同屬中華民族的兩地工作者分享在社區治理方面的好經驗。

會上還播放了由兩岸影視媒體團隊聯合策劃、拍攝、出品的西城抗疫主題公益片。兩岸專家學者還分別圍繞台灣社區營造與防疫實務、台灣社區安全促進與防疫、北京參與式社區治理的模式、社區自治組織培育與社區防疫參與等發表演講。

北京 疫情

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