陸「天啟星座」 明年底部署完成

近幾年，在太空低軌道布局商用衛星網絡已成為國際空間活動的熱點，中國大陸也不例外。日前於北京召開的「衛星物聯網產業發展戰略高層論壇」透露，中國大陸正推進首個太空低軌道衛星物聯網星座「天啟星座」的工作，將在2021年年底前實現「天啟星座」的部署計畫。

據香港中通社報導，「天啟星座」由大陸民營高科技企業北京國電高科科技有限公司實施部署和運營，自首星於2018年10月29日入軌之後，目前已有7顆衛星在軌組網運行，並提供衛星物聯網數據服務，初步形成綜合信息服務能力。至2021年末全部38顆衛星入軌後，將實現「空天地海一體」的衛星物聯網生態系統，為全球物聯網用戶提供商用衛星數據服務。它也將成為中國大陸首個低軌物聯網的全球數據通信星座。

衛星物聯網產業是中國大陸戰略性的新興產業。在此次論壇上同時發布「衛星物聯網產業創新發展戰略研究」課題顯示，中國航天、信息科技等相關機構正積極組織衛星物聯網產業的產學研資源，服務於「雙循環」產業的技術創新和重大項目需求。

為實現商業航天和衛星物聯網產業的結合，北京國電高科科技有限公司近日宣布成立「衛星物聯網產業技術研究院」。聯合上下游企業，配合主管機構完成相關標準與政策制定，並與5G和北斗融合，形成「衛星物聯網+遙感+5G+」的萬物互聯綜合解決方案，推動衛星物聯網與生態環境監測保護等領域的應用融合，產生規模化的服務效應。

據世界銀行數據顯示，目前地面物聯網業務在陸地的覆蓋率僅為20%，而海洋覆蓋率則不到5%。在人跡罕至卻又需要通信的區域，建設基站和鋪設線路難度大且成本高。為突破地面基站覆蓋範圍的限制，近年以來，物聯網向太空進軍的勢頭開始增強。目前，已有多家企業啟動衛星物聯網計畫，提升了衛星物聯網產業潛能和投資者信心。

將於明年實施的大陸「十四五規畫」中，發展衛星物聯網產業或將是重要經濟戰略內容之一，主要包括：衛星物聯網賦能數字經濟戰略、衛星物聯網+示範應用服務戰略，以及衛星物聯網產業科技金融創新戰略等。