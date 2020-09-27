胡錫進聲援歐陽娜娜 指今天台灣就是1949年初的北平
藝人歐陽娜娜及張韶涵將在大陸央視的「十一國慶」晚會上表演，陸委會稱將依法查處，陸媒「環球時報」總編輯胡錫進27日聲援她們，並稱「今天台灣內部上演的一切都只具有臨時意義，那些鼠目寸光的『台獨』得意於一時，終將有他們追悔莫及的一天。」
環球網報導，胡錫進今天在微博發文表示，兩岸博弈的未來結局十分確定，那就是台灣勢必結束當前的割據狀態，回歸祖國，且相關的「外圍戰」已在進行中。「台灣的年輕人站兩岸統一一定是明智、有遠見的選擇，那些與『台獨』綁定的人將被證明做了可悲的賭博。」
胡錫進指出，從大歷史的角度看，「今天的台灣就是1949年初被圍困起來的北平」。
胡錫進說，歐陽娜娜、張韶涵這樣的年輕藝人不要怕那些勢力，「那些勢力表面上猖狂，實際上他們中的骨幹分子越來越焦慮，對未來感到迷茫，現實中的囂張形同他們的嗎啡。」他還說，台灣的情況肯定要根本改變，「那些站祖國統一的台灣年輕人，你們等得起」。
所謂的「1949年初被圍困起來的北平」，指的是「北平淪陷」，1949年1月15日，天津的中華民國國軍（國軍）守軍被中國人民解放軍（解放軍）殲滅，北平（今北京市）的國軍守軍陷於絕境，國軍和解放軍商談和平，前者撤出市區，解放軍入城，導致中國共產黨正式控制了華北主要城市及地區。
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