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中共建政71周年招待會 汪洋重申：九二共識、反台獨

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸統戰系統的慶祝中共建政71周年招待會，27日下午在北京人民大會堂舉行。（讀者提供）
大陸統戰系統的慶祝中共建政71周年招待會，27日下午在北京人民大會堂舉行。（讀者提供）

大陸全國政協主席汪洋今在「十一」招待會上表示，將堅持一個中國原則。願同台灣各界人士在堅持「九二共識」基礎上開展對話溝通，積極尋求共識。他重申，「台獨」是絕路，任何「台獨」分裂圖謀和行徑都是非法無效的。

大陸全國政協等部門27日下午5時在北京人民大會堂舉行慶祝中共建政71周年招待會。汪洋在會上稱，「世界上只有一個中國，兩岸同胞都是中國人，我們堅定不移地貫徹中共中央對台工作大政方針，堅持一個中國原則，積極發展兩岸關係，促進祖國和平統一，我們將一如既往尊重關愛台灣同胞，率先同台灣同胞分享發展機遇，不斷增進兩岸同胞親情和福祉」。

汪洋表示，願與台灣各政黨、團體和人士在堅持「九二共識」的基礎上開展對話溝通，積極尋求共識，「台獨」是絕路，任何「台獨」分裂圖謀和行徑都是非法無效的。兩岸民眾同根同源的文化紐帶任何力量切不斷，兩岸經濟融合發展的內在動力任何力量壓制不住，兩岸統一、民族復興的歷史大勢任何力量阻擋不了。

汪洋表示，今年以來，新冠肺炎疫情來勢洶洶，人民生命安全和身體健康面臨嚴重威脅，中共總書記習近平親自指揮，親自部署，以非常之舉應對非常之勢，帶領全黨全國各族人民進行了一場驚心動魄的抗疫大戰，經受了一場艱苦卓絕的歷史大考。創造的人類同疾病鬥爭史上的英勇壯舉，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，最大限度保障人民生產生活，成爲第一個恢復經濟鎮鎮長增長的主要經濟體。

在抗疫鬥爭取得重大戰略成果的同時。脫貧攻堅取得決定性成就，千百年來困擾中華民族的絕對貧困問題。即將歷史性地畫上句號。

對於香港，汪洋說，當前，要支持香港做好實施維護國家安全法的相關工作，支持香港澳門完善與維護國家安全法配套法律制度和執行機制，統籌做好疫情防控和發展經濟改善民生等工作，只要堅定一國兩制制度自信，堅持一國兩制的正確方向，香港澳門一定能夠保持長期繁榮穩定。

汪洋說，明年是中國共產黨成立100周年。將開啓全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍，使命越光榮，任務越艱巨，責任越重大，越需要鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，把海內外中華兒女團結起來，把各方面智慧和力量凝聚起來，形成實現民族復興的磅礴偉力。

今天的招待會一共有130桌，與會人數比往年少。因為防疫，每桌只安排5個座位。受邀的台胞，大約有70人。

香港 台獨

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