共軍又宣布演練：西沙海域明天進行軍事訓練

美國財政部因應北京實施港區國安法，早前向包括特首林鄭月娥在內的11名內地與香港官員及前官員實施制裁。香港電台報導，財政部公布制裁細節，表示只要被制裁對象無直接或間接參與，美國民眾可以繼續與被制裁對象任職或控制的特區政府部門交流，但禁止美國民眾與被制裁人士交易及買賣財產，包括被制裁人士直接或間接擁有五成或以上權益的實體。

2020-09-27 11:24