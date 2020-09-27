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共軍又宣布演練：西沙海域明天進行軍事訓練
據央視新聞報導，海南三沙海事局近日發布航行警告：
2020年9月28日07時至15時，在西沙群島16-50.6N/112-21.0E、16-57.5N/112-21.6E、16-56.0N/ 112-26.1E、16-52.1N/112-28.0E諸點連線範圍內進行軍事訓練，（船隻）禁止駛入。
中方此前宣布，9月24日8時至30日8時在黃海北部劃定演習範圍。
此外，連雲港海事局官網20日公告，解放軍於21日至23日每天上午8時到下午6時在黃海南部（連雲港外海）進行實彈射擊，禁止駛入。
據不完全統計，解放軍自7月下旬迄今在渤海、黃海、東海、南海等海域的軍演已經超過30場。
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