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解放軍宣傳片模擬炸關島 美：純宣傳、脅迫

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電
解放軍空軍官方微搏19日公布了一則短片，內容似轟炸機「轟-6K」模擬轟炸美國關島基地。(視頻截圖)
解放軍空軍官方微搏19日公布了一則短片，內容似轟炸機「轟-6K」模擬轟炸美國關島基地。(視頻截圖)

解放軍近來不斷對台灣和美國發出警告，並透過官媒一再大秀肌肉。中國空軍官方微搏19日公布了一則短片，內容似以轟炸機「轟6K」模擬轟炸美國關島基地。美國關島安德森空軍基地的指揮官25日回應說，這是中國的「宣傳」，目的是要進行脅迫和對抗。

綜合媒體報導，中國空軍發布宣傳片中展示了轟6K作為戰略轟炸機的全疆域全天候遠程精確打擊能力。有人注意到片中被轟6K打擊的目標「神似」美國島的安德森空軍基地，隨著宣傳片的廣泛傳播，美軍有點著急上火了。

「就視頻本身而言，他們知道演習的時間」，關島空軍基地指揮官斯洛恩斯隆表示，「這是宣傳片……雖然我們始終關心和保護島嶼以及人民，但這視頻本身只是一個純粹的『宣傳』，目的是脅迫和對抗我們。」

斯洛恩回應時，美軍正在關島附近舉行「英勇之盾」的軍事演習。

中國空軍視頻發布至今，中方還沒有發表評論。但有眼尖的網友發現，該部影片疑似偷用了「變形金剛2：復仇之戰」（Transformers: Revenge of the Fallen）、「絕地任務」（The Rock）及「危機倒數」（The Hurt Locker）等美國電影的片段，引起討論和質疑。

中國網友痛斥「這個影片簡直尷尬死了，用了好多國外的電影片段，外國網路上都在嘲笑」、「能不能用好萊塢大片拼啊」、「天天嘴砲有屁用」，也有人質疑「中共內宣都要用美國資源，如何打贏美國。」

據報導，空軍的影片是由「中國解放軍空軍政治工作部宣傳文化中心」精心製作，內容炫示中國空軍的中程及長程轟六轟炸機（H-6），在微博上曾累計472萬次點閱，但到21日晚間，在微博已找不到這部影片。

空軍 關島 解放軍

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