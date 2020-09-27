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不再低調了 中國大肆緬懷「抗美援朝精神」

世界日報 / 記者 陳言喬
位於遼寧丹東鴨綠江畔、中國唯一個抗美援朝紀念館日前重新開館，日前舉行盛大開館儀式，包括數百名解放軍代表。（新華社）
位於遼寧丹東鴨綠江畔、中國唯一個抗美援朝紀念館日前重新開館，日前舉行盛大開館儀式，包括數百名解放軍代表。（新華社）

閉館近六年的遼寧丹東「抗美援朝紀念館」19日重新開館了。這處快被人遺忘的紀念館開館當天舉行了盛大的儀式。包括數百名各軍種部隊代表、志願軍老戰士、學生與少先隊員，會中要大家「傳承抗美援朝精神」，在當前中美關係嚴峻下，此舉不言可喻。

什麼叫做「抗美援朝精神」？簡單說就是要效法當年志願軍戰士一不怕苦，二不怕死的戰鬥精神。

1950年10月「抗美援朝」（韓戰）爆發，中共派了「志願軍」進入朝鮮（北韓）對抗以美軍為首的聯合國部隊，最終將美軍從中朝邊境的鴨綠江逼退至北緯38度附近，但志願軍也為此付出慘重的傷亡。據美方的統計，解放軍的陣亡人數是美軍的十餘倍以上，堪稱中國是用鮮血生命換來的戰果。

自中美建交後，為顧及中美關係友好，這座中國唯一紀念與美作戰的紀念館一直很低調，其重要性也遠遠小於北京盧溝橋邊的「中國人民抗日戰爭紀念館」，「抗戰館」每年都有紀念儀式，逢五逢十的抗戰勝利周年還有國家領導人出席主持紀念，相較似有若無、一度被遺忘的「抗美館」，有如天壤之別。

但今年的「抗美館」不僅盛大紀念，還選在「抗美援朝」70周年前夕重新開幕，除配合其時機，也應是中美建交以來雙方關係最糟的時刻，其刻意展現的警告與提醒。

從去年中美貿易戰升級後，央視與各地方台，就已經不避諱的連番播出多齣經典抗美援朝大片，包括「上甘嶺」、「英雄兒女」、「奇襲」、「三八線」等。最近一周，大陸中央廣播電視總台央廣中國之聲「中國退役軍人」節目，還推出「抗美援朝」的系列節目「歸來」，以人物為主題回顧當年解放軍的英勇與戰場上的殘酷。

一個月來，讚揚、緬懷「抗美援朝」的官方文章更是鋪天蓋地，這在過去考量中美關係大局下是很少見的。例如共青團中央8月底發文：「抗美援朝戰爭的勝利，使帝國主義侵略者懂得：中國人民已經組織起來了，是惹不得的， 如果惹翻了，是不好辦的」。

光明日報16日專文稱，「志願軍在朝鮮戰場嚴厲地教訓了美國霸權主義，一舉將敵人從鴨綠江邊打回到三八線，震驚了全世界。中國人民打出了新中國的軍威國威」。

最近解放軍舉行一連多場針對美國的軍演，上海實施200萬人的防空演習，多個中學還請來解放軍教官到校演講當前中美與國際局勢等，都在提醒大陸人民面對美國的全方面施壓，要增強國防觀念、做好準備，且只有自立自強才能衝破困境。

大陸此舉也在警告美國，中美關係若走到盡頭，再來一場軍事「抗美」，也不是不可能。中共認為，以中國當年國力如此之弱都能打出「上甘嶺」戰役，儘管當前與美國仍有一段差距，但只要能「傳承抗美援朝精神」，又何懼盛氣凌人的美國。

紀念館 解放軍

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