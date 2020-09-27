第七批韓戰共軍遺骸今送返回大陸

據央視新聞報導，今天上午9時，中韓雙方在仁川國際機場舉行「烈士遺骸」交接儀式。來自中國大陸退役軍人事務部、中國大陸駐韓使館及南韓國防部等雙方工作人員參加了交接儀式。中國大陸空軍專機將接運此次交接的「烈士遺骸」返回中國。前一天，中韓在韓共同舉行了裝殮儀式。儀式現場，九名中方禮兵手捧棺槨登上運-20專機。

央視所稱在韓「烈士遺骸」，指的是韓戰期間中共派往朝鮮半島的共軍之遺骸。近年中韓雙方經過協商，逐批將在韓發掘之遺骸送返回中國大陸。

據南韓國防部指出，此次向中方共移交117位「志願軍烈士遺骸」及1368件遺物。遺骸與遺物為2019年3月至12月在朝韓邊境地區的坡州、漣川、南揚州等地發掘，其中有103位「烈士遺骸」發掘自朝韓非軍事區內。這是自2014年韓方首次向中方移交437位「烈士遺骸」之後，近年來韓方單年發掘及向中方移交志願軍烈士遺骸最多的一次。

報導稱，中韓雙方遵循人道主義原則，本著友好協商、務實合作的精神，從2014年至2019年已連續6年交接599位「在韓志願軍烈士遺骸」。