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美偵察機逼近中國 刷新抵近偵察距離最近紀錄

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）稱，美軍昨派出包括EP-3E及P-8A偵察機到中國大陸沿海偵察，其中，EP-3E偵察機距離福建丶廣東交界處的海岸僅有47.81浬（約88.5公里），是美國軍機近年首次進入中國海岸50浬內。（澎湃新聞）
北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）稱，美軍昨派出包括EP-3E及P-8A偵察機到中國大陸沿海偵察，其中，EP-3E偵察機距離福建丶廣東交界處的海岸僅有47.81浬（約88.5公里），是美國軍機近年首次進入中國海岸50浬內。（澎湃新聞）

北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）昨宣稱，美軍昨派出包括EP-3E及P-8A偵察機到中國大陸沿海偵察，其中，EP-3E偵察機距離福建丶廣東交界處的海岸僅有47.81浬（約88.5公里），是美國軍機近年首次進入中國海岸50浬內，再次刷新美國軍機對中國抵近偵察距離最近的紀錄。

美偵察機近期活動頻繁，澎湃新聞引述SCSPI於8月15日發布的消息，當日，一架隸屬於美國海軍的EP-3E電子偵察機現身南海，在台海南部開展偵察飛行活動，最近時距離廣東領海基線51.19浬（約92.95公里）。

8月16日至19日，美軍已累計派出包括P-8A反潛巡邏機、P-3C巡邏機、RC-135戰略偵察機及EP-3E電子偵察機在內至少7架次各型偵察機。

而在7月，美軍出動近70架次偵察機前往南海展開偵察行動，型號涵蓋美海空軍P-8A、P-3C、EP-3E、RC-135、E-8C以及MQ-4C無人偵察機等。

SCSPI指出，美軍7月出動偵察機的架次比6月和5月增加明顯，5月出動架次為35次，6月出動的架次49次，活動類型和範圍非常廣泛。

報導稱，據分析，7月，美軍的偵察機活動已體現出較明顯的實戰化色彩。每逢南海及周邊舉行重要軍事行動，如7月的解放軍西沙軍演、台灣漢光軍演及美海軍兩次雙航母演習等期間，美軍偵察機活動強度都相應走高。以7月1日至5日解放軍西沙演習期間為例，美軍5天共出動15個架次偵察機，型號涵蓋P-8A、EP-3E、RC-135U。8月13日-16日，美軍至少派出7架次偵察機前往台灣周邊空域也體現了較為明顯的實戰化色彩。

環球網8月12日援引南華早報指出，美軍偵察機在南海上空以民航客機作為掩護對中偵察，給民航飛行增加了風險。

9月9日，大陸國務委員兼外長王毅在出席第十屆東亞峰會外長會時表示，僅上半年，美國就派出近3000架次軍機、60餘艘次軍艦，包括多批次轟炸機和雙航母編隊，不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，甚至在與其毫不相干的爭議海域橫衝直撞，肆意推高地區衝突風險，正在成為南海軍事化的最大推手。

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