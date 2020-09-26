12港人偷渡案細節公布 將查跨境犯罪

廣東省公安廳昨日回覆港方有關12名港人涉嫌非法偷渡的案件。廣東海警局在8月23日上午9時，在管轄海域內查獲涉嫌非法入境的船隻，指出他們在登船前已向相關偷渡集團人員繳交資金，警方正循是否有人組織及策劃跨境犯罪的方向調查案件。

香港警務處晚間在臉書通報，調查發現12人在8月23日早上約7時多在香港新界西貢布袋澳碼頭登上一艘由偷渡集團安排的快艇，由其中一名疑犯負責開船，計劃經大陸海域逃到台灣。

通報指出，他們在登船前已向相關偷渡集團人員繳付一定資金，作安排出逃費用。目前，深圳市公安局鹽田分局仍就案件進行調查。

根據廣東省公安廳所提供的資料，以及翻查海事處航行監察系統和水警數碼雷達保安系統記錄，涉嫌偷渡的快艇在8月23日上午約7時多由布袋澳開出，並在同日上午約7時半於香港東南面水域離開香港水域界線，進入大陸水域。

該艘快艇之後超出上述系統有效偵測範圍，而水警數碼雷達保安系統最後偵測到該艘快艇的時間為同日上午8時許。當時快艇離開香港水域界限約10.9 海浬，正向東南方向航行。

另外，廣東海警局公告提及，在8月23日9時許在其管轄海域內（21°54'00''N，114°53'00'' E）查獲一艘涉嫌非法越境快艇，公告提及的位置在香港水域界限以外東南方約 26 海浬。警方正循是否有人組織及策劃跨境犯罪的方向調查上述案件。