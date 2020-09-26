快訊

不斷更新／「綜藝大熱門」摘金 憲哥：能為大家服務是我們的福氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12港人偷渡案細節公布 將查跨境犯罪

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
12名港人上月疑潛逃期間被內地海警截獲，其中六名被扣港人的家屬在9月12日現身，期望港府盡快接12人回港。圖／取自美聯社
12名港人上月疑潛逃期間被內地海警截獲，其中六名被扣港人的家屬在9月12日現身，期望港府盡快接12人回港。圖／取自美聯社

廣東省公安廳昨日回覆港方有關12名港人涉嫌非法偷渡的案件。廣東海警局在8月23日上午9時，在管轄海域內查獲涉嫌非法入境的船隻，指出他們在登船前已向相關偷渡集團人員繳交資金，警方正循是否有人組織及策劃跨境犯罪的方向調查案件。

香港警務處晚間在臉書通報，調查發現12人在8月23日早上約7時多在香港新界西貢布袋澳碼頭登上一艘由偷渡集團安排的快艇，由其中一名疑犯負責開船，計劃經大陸海域逃到台灣。

通報指出，他們在登船前已向相關偷渡集團人員繳付一定資金，作安排出逃費用。目前，深圳市公安局鹽田分局仍就案件進行調查。

根據廣東省公安廳所提供的資料，以及翻查海事處航行監察系統和水警數碼雷達保安系統記錄，涉嫌偷渡的快艇在8月23日上午約7時多由布袋澳開出，並在同日上午約7時半於香港東南面水域離開香港水域界線，進入大陸水域。

該艘快艇之後超出上述系統有效偵測範圍，而水警數碼雷達保安系統最後偵測到該艘快艇的時間為同日上午8時許。當時快艇離開香港水域界限約10.9 海浬，正向東南方向航行。

另外，廣東海警局公告提及，在8月23日9時許在其管轄海域內（21°54'00''N，114°53'00'' E）查獲一艘涉嫌非法越境快艇，公告提及的位置在香港水域界限以外東南方約 26 海浬。警方正循是否有人組織及策劃跨境犯罪的方向調查上述案件。

香港 偷渡 廣東

延伸閱讀

港警通報12港人案細節 將調查組織跨境犯罪

球員至今不懂怎麼輸金塊 快艇舊將籲改隊名轉運

嚇阻港人偷渡？解放軍駐港部隊海空巡邏演練

快艇爆冷提前出局 20年鐵粉打賭輸被迫換挺湖人

相關新聞

歐陽娜娜、張韶涵登台中共「十一」晚會 陸委會：若違反規定將查

中共「十一」將至，官媒央視將舉辦晚會，台灣藝人包含歐陽娜娜與張韶涵將登台表演，而北京也將在人民大會堂舉行「國慶晚宴」與系...

12港人偷渡案細節公布 將查跨境犯罪

廣東省公安廳昨日回覆港方有關12名港人涉嫌非法偷渡的案件。廣東海警局在8月23日上午9時，在管轄海域內查獲涉嫌非法入境的...

習近平：堅持新疆伊斯蘭教中國化、提拔少數民族幹部

中共中央第三次新疆工作座談會25日至26日在北京舉行，中共中央總書記習近平表示，社會穩定與長久治安為新疆工作總目標，強調...

共軍28日西沙群島軍事訓練 永興島周邊範圍禁航

中國海事局官網今天下午刊登海南省三沙海事局發布的航行警告，其中提及解放軍將於28日上午7時至下午3時，在南海西沙群島進行...

中國大陸因疫情陷空前孤立 分析：戰狼外交中場休息

多國在本週登場的聯合國大會上對中國提出嚴厲批評。美國政治學者夏明分析，疫情讓中國陷入空前的外交孤立，隨著國際壓力日漸增強...

民陣十一大遊行申請 遭港警否決

香港民間人權陣線（民陣）23日向警方提出10月1日再次舉辦大遊行的申請，已遭香港警方否決，於25日發向其發出反對通知書。

民陣擬辦十一遊行 警方發禁令反對

香港民間人權陣線計畫10月1日舉辦遊行，要求北京方面釋放稍早前被捕的12名港人；但警方25日發出禁止舉行的反對通知書。

陸委會諮詢委員籲 適時調整涉陸法制架構與規範

在大陸委員會日前舉行的諮詢會議上，有諮詢委員稱，港版國安法即是大陸為其未來涉台規範的先試與破口。對於中共涉台法制變化，我...

嚇阻港人偷渡？解放軍駐港部隊海空巡邏演練

解放軍駐香港部隊25日展開2020年第3季度聯合海空巡邏，同時依託巡邏任務展開聯合搜救、海空巡邏、聯合查證、互為對抗等多...

王丹：兩岸不再絕對和平 應以「準戰時狀態」加強軍備

民運人士王丹在臉書表示，考慮到未來幾年中國國家主席習近平的野心和中共現在的動作，兩岸已經不再是絕對的和平狀態，台灣應當以...

習近平與菅義偉通電話 表達支持日本明年辦奧運

據新華社報導，大陸國家主席習近平25日晚間與日本首相菅義偉通電話。習近平告訴菅義偉，中方支持日方明年舉辦一屆成功的奧運會...

香江風情／深秋台灣月 藝文超越邊界

香港每年有兩大文化盛事，一是初夏的「法國五月」，一是深秋的「台灣月」。「法國五月」遭遇五月疫情多場節目取消；「台灣月」剛...

熱門新聞

她失蹤一夜成浮屍、手機資料全刪光 修復後驚現性侵影片

歐陽娜娜、張韶涵登台中共「十一」晚會 陸委會：若違反規定將查

王丹：兩岸不再絕對和平 應以「準戰時狀態」加強軍備

奇葩員工福利！公司中秋送保險套 要員工假期後交體驗心得

陸大亨去世留47間房 4子女卻繳不起學費

桌遊「逆統戰」 遭批滲入台獨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。