習近平：堅持新疆伊斯蘭教中國化、提拔少數民族幹部

中共中央第三次新疆工作座談會25日至26日在北京舉行，中共中央總書記習近平表示，社會穩定與長久治安為新疆工作總目標，強調伊斯蘭教中國化，也要提拔少數民族幹部。

新華社今日晚間發布通稿，這場新疆工作座談會由大陸國務院總理李克強主持，由全國政協主席汪洋做總結。習近平提出的5個新疆工作目標，分別為依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆與長期建疆，以及提出8個堅持。

他強調，在第二次中央新疆工作座談會以來，新疆的經濟發展與民生改善獲得了「前所未有的成就」。在經濟方面與改善民生上，新疆從2014年至2019生產總值年均增7.2%，且新疆居民人均可支配收入在此期間年均增長9.1%。

習近平表示，保持新疆社會大局持續穩定長期穩定，要高舉社會主義法治旗幟，弘揚法治精神，把全面依法治國落實到新疆工作各個領域。他接著強調，要突出政治訓練，加大培訓力度，建立一支對中共忠誠、德才兼備的高素質少數民族幹部隊伍。

他說，對政治過硬、敢於擔當的少數民族幹部，表現突出者可直接破格提拔，強調新疆各族幹部是值得信任、有戰鬥力的，對他們要政治上激勵、工作上支持、待遇上保障、生活上關心、心理上關懷，要研究採取有效措施，穩定新疆幹部人才隊伍。