聽新聞
test
0:00 / 0:00
歐陽娜娜、張韶涵登台中共「十一」晚會 陸委會：若違反規定將查
中共「十一」將至，官媒央視將舉辦晚會，台灣藝人包含歐陽娜娜與張韶涵將登台表演，而北京也將在人民大會堂舉行「國慶晚宴」與系列活動，活動也邀請台胞參加。對此，陸委會表示，呼籲國人不應參加「十一」相關活動，並將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。
陸委會今日晚間以書面形式表示，中共為辦理「十一」之慶典及活動，安排台灣相關人士參與，目的是宣傳其「一國兩制台灣方案」，對台進行施壓。
陸委會強調，面對當前日趨嚴峻的兩岸情勢，國人應以國家整體利益為前提，赴中國大陸從事相關活動，應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，並認清中共以「拉打兩手」對我進行分化的手段與野心。
陸委會接著指出，呼籲國人不應參加中共「十一」相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具，亦不應支持、協助中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同。陸委會將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。
去年中共提出「習五條」後，我方續修訂「國安五法」與「反滲透法」，當時即有輿論認為法條定義模糊，會影響兩岸交流。不過陸委會主委陳明通則澄清，「反滲透法」是反滲透，不會影響兩岸交流，反而是保障了兩岸交流正常化，讓兩岸在經商、就學、旅遊與宗教等方面的交流，都能回歸單純的初衷。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言