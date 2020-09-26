歐陽娜娜、張韶涵登台中共「十一」晚會 陸委會：若違反規定將查

中共「十一」將至，官媒央視將舉辦晚會，台灣藝人包含歐陽娜娜與張韶涵將登台表演，而北京也將在人民大會堂舉行「國慶晚宴」與系列活動，活動也邀請台胞參加。對此，陸委會表示，呼籲國人不應參加「十一」相關活動，並將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。

陸委會今日晚間以書面形式表示，中共為辦理「十一」之慶典及活動，安排台灣相關人士參與，目的是宣傳其「一國兩制台灣方案」，對台進行施壓。

陸委會強調，面對當前日趨嚴峻的兩岸情勢，國人應以國家整體利益為前提，赴中國大陸從事相關活動，應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，並認清中共以「拉打兩手」對我進行分化的手段與野心。

陸委會接著指出，呼籲國人不應參加中共「十一」相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具，亦不應支持、協助中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同。陸委會將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。