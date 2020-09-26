快訊

不斷更新／「討好不見得被喜歡」 高怡平18年再登台摘金

金鐘追思催淚！劉真、羅霈穎、小鬼黃鴻升都出現 台下哭慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐陽娜娜、張韶涵登台中共「十一」晚會 陸委會：若違反規定將查

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
中共「十一」晚會將至，台灣藝人歐陽娜娜將登台表演。圖／翻攝自微博
中共「十一」晚會將至，台灣藝人歐陽娜娜將登台表演。圖／翻攝自微博

中共「十一」將至，官媒央視將舉辦晚會，台灣藝人包含歐陽娜娜張韶涵將登台表演，而北京也將在人民大會堂舉行「國慶晚宴」與系列活動，活動也邀請台胞參加。對此，陸委會表示，呼籲國人不應參加「十一」相關活動，並將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。

陸委會今日晚間以書面形式表示，中共為辦理「十一」之慶典及活動，安排台灣相關人士參與，目的是宣傳其「一國兩制台灣方案」，對台進行施壓。

陸委會強調，面對當前日趨嚴峻的兩岸情勢，國人應以國家整體利益為前提，赴中國大陸從事相關活動，應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，並認清中共以「拉打兩手」對我進行分化的手段與野心。

陸委會接著指出，呼籲國人不應參加中共「十一」相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具，亦不應支持、協助中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同。陸委會將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。

去年中共提出「習五條」後，我方續修訂「國安五法」與「反滲透法」，當時即有輿論認為法條定義模糊，會影響兩岸交流。不過陸委會主委陳明通則澄清，「反滲透法」是反滲透，不會影響兩岸交流，反而是保障了兩岸交流正常化，讓兩岸在經商、就學、旅遊與宗教等方面的交流，都能回歸單純的初衷。

中共「十一」晚會將至，網友發現台灣藝人歐陽娜娜與張韶涵將登台表演。圖／取自春晚微博
中共「十一」晚會將至，網友發現台灣藝人歐陽娜娜與張韶涵將登台表演。圖／取自春晚微博

中共 陸委會 反滲透法 歐陽娜娜 張韶涵

延伸閱讀

陸委會諮委：中共對台法律戰 鋪墊迫統法理基礎

陸委會諮詢委員籲 適時調整涉陸法制架構與規範

藍籲陸委會 正確看待九二共識存在的功能

視訊海峽論壇陸委會要查 陳玉珍：最好直接把我抓去關

相關新聞

中國大陸因疫情陷空前孤立 分析：戰狼外交中場休息

多國在本週登場的聯合國大會上對中國提出嚴厲批評。美國政治學者夏明分析，疫情讓中國陷入空前的外交孤立，隨著國際壓力日漸增強...

共軍28日西沙群島軍事訓練 永興島周邊範圍禁航

中國海事局官網今天下午刊登海南省三沙海事局發布的航行警告，其中提及解放軍將於28日上午7時至下午3時，在南海西沙群島進行...

習近平：堅持新疆伊斯蘭教中國化、提拔少數民族幹部

中共中央第三次新疆工作座談會25日至26日在北京舉行，中共中央總書記習近平表示，社會穩定與長久治安為新疆工作總目標，強調...

歐陽娜娜、張韶涵登台中共「十一」晚會 陸委會：若違反規定將查

中共「十一」將至，官媒央視將舉辦晚會，台灣藝人包含歐陽娜娜與張韶涵將登台表演，而北京也將在人民大會堂舉行「國慶晚宴」與系...

民陣十一大遊行申請 遭港警否決

香港民間人權陣線（民陣）23日向警方提出10月1日再次舉辦大遊行的申請，已遭香港警方否決，於25日發向其發出反對通知書。

民陣擬辦十一遊行 警方發禁令反對

香港民間人權陣線計畫10月1日舉辦遊行，要求北京方面釋放稍早前被捕的12名港人；但警方25日發出禁止舉行的反對通知書。

陸委會諮詢委員籲 適時調整涉陸法制架構與規範

在大陸委員會日前舉行的諮詢會議上，有諮詢委員稱，港版國安法即是大陸為其未來涉台規範的先試與破口。對於中共涉台法制變化，我...

嚇阻港人偷渡？解放軍駐港部隊海空巡邏演練

解放軍駐香港部隊25日展開2020年第3季度聯合海空巡邏，同時依託巡邏任務展開聯合搜救、海空巡邏、聯合查證、互為對抗等多...

王丹：兩岸不再絕對和平 應以「準戰時狀態」加強軍備

民運人士王丹在臉書表示，考慮到未來幾年中國國家主席習近平的野心和中共現在的動作，兩岸已經不再是絕對的和平狀態，台灣應當以...

習近平與菅義偉通電話 表達支持日本明年辦奧運

據新華社報導，大陸國家主席習近平25日晚間與日本首相菅義偉通電話。習近平告訴菅義偉，中方支持日方明年舉辦一屆成功的奧運會...

香江風情／深秋台灣月 藝文超越邊界

香港每年有兩大文化盛事，一是初夏的「法國五月」，一是深秋的「台灣月」。「法國五月」遭遇五月疫情多場節目取消；「台灣月」剛...

桌遊「逆統戰」 遭批滲入台獨

近期最新一款桌遊「逆統戰：致地與海的革命者」，被大陸學者稱是滲入台獨、港獨思想的遊戲，可能對青少年造成十分惡劣的影響，進...

熱門新聞

她失蹤一夜成浮屍、手機資料全刪光 修復後驚現性侵影片

王丹：兩岸不再絕對和平 應以「準戰時狀態」加強軍備

奇葩員工福利！公司中秋送保險套 要員工假期後交體驗心得

陸大亨去世留47間房 4子女卻繳不起學費

歐陽娜娜、張韶涵登台中共「十一」晚會 陸委會：若違反規定將查

桌遊「逆統戰」 遭批滲入台獨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。