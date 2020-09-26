陸委會諮詢委員籲 適時調整涉陸法制架構與規範

在大陸委員會日前舉行的諮詢會議上，有諮詢委員稱，港版國安法即是大陸為其未來涉台規範的先試與破口。對於中共涉台法制變化，我方可持續觀察港版國安法執法情形及香港情勢發展。還有委員認為，我方應靈活思考是否一定要堅持目前的涉陸法制架構與既有規範，或可審酌情勢適時檢討調整，「與時俱進」。

大陸委員會25日公布日前舉行的第22次諮詢會議，與會諮詢委員發言及討論重點，此次會議主題為「中共對台法律戰之可能作為及因應建議」。

有學者引言報告指出，中共對台法律戰的思路及作為，是片面界定對我管轄權的性質及意涵，鋪墊其所謂「民主協商」迫統作為的法理與政治基礎，並為未來全面否定我方立法及規範作準備。

學者稱，在國安層次，中共勢將透過單邊立法將管轄權延伸至我方，「港版國安法」即為其未來涉台規範的先試與破口。

在國際層次，持續弱化我國際人格及對我參與國際組織去主權化，對我進行框限及圍堵；在國民層次，藉由身分證件與國民權益對接，透過經社文融合措施吸納我方民眾。

學者建議，對於中共涉台法制變化，我方可持續觀察「港版國安法」執法情形及香港情勢發展；因應中共對台法律戰，我方應堅持目前兩岸兩會協議所構成之法制架構，維持涉陸法制的穩定性與延續性，並預防在國際上被降格及更名之情形擴散。

另有諮詢委員指出，北京當局近日公開否定海峽中線存在，以及「港版國安法」同屬片面改變現狀、將管轄權延伸至我方的作為。

有委員建議，面對中共此類作為，我方不宜過度採取守勢，相關部會應會商專家學者，從國際法角度提出具創造性之積極論述，強化我方權益之正當性及合法性，爭取國際社會支持。

另有委員建言，面對中共涉台法制逐漸跳脫治權平等、管轄互不隸屬的框架，加速向我域內延伸、對我內國法化之作為，為有效維護台灣的和平與安全，我方應靈活思考是否一定要堅持目前的涉陸法制架構與既有規範，或可審酌情勢適時檢討調整，與時俱進。