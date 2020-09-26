聽新聞
test
0:00 / 0:00
民陣擬辦十一遊行 警方發禁令反對
香港民間人權陣線計畫10月1日舉辦遊行，要求北京方面釋放稍早前被捕的12名港人；但警方25日發出禁止舉行的反對通知書。
警方反對理由之一是當前港府為防疫而採取的限聚令，也就是禁止公共場所4人以上的聚集；此外，警方指民陣過去舉辦的類似集會和遊行，屢有暴力事件。
民陣召集人岑子杰24日與警方商討申請遊行事宜，但預期警方會反對。他說，即使警方反對，市民已積壓很多怨氣，相信當天仍會有人自發上街。
除了民陣，早前有人在網上發起10月1日當天舉行「十一國殤，六區開花」集會，呼籲支持者在6個地區集會，表達各種政治訴求。
內地海警8月23日在香港東南方海域查獲一艘涉嫌非法越境的快艇，船上有12名曾參與「反送中」抗爭的港人，包括之前因違反「港區國安法」被捕的「香港故事」成員李宇軒。有本地媒體指這12人原先計畫偷渡去台灣。
約3周後，深圳市公安局鹽田分局9月13日通報，廣東海警8月23日查獲了12名「非法越境人員」，涉嫌「偷越國（邊）境犯罪」，已被依法刑事拘留。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言