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民陣擬辦十一遊行 警方發禁令反對

世界日報 / 香港新聞組／香港26日電

香港民間人權陣線計畫10月1日舉辦遊行，要求北京方面釋放稍早前被捕的12名港人；但警方25日發出禁止舉行的反對通知書。

警方反對理由之一是當前港府為防疫而採取的限聚令，也就是禁止公共場所4人以上的聚集；此外，警方指民陣過去舉辦的類似集會和遊行，屢有暴力事件。

民陣召集人岑子杰24日與警方商討申請遊行事宜，但預期警方會反對。他說，即使警方反對，市民已積壓很多怨氣，相信當天仍會有人自發上街。

除了民陣，早前有人在網上發起10月1日當天舉行「十一國殤，六區開花」集會，呼籲支持者在6個地區集會，表達各種政治訴求。

內地海警8月23日在香港東南方海域查獲一艘涉嫌非法越境的快艇，船上有12名曾參與「反送中」抗爭的港人，包括之前因違反「港區國安法」被捕的「香港故事」成員李宇軒。有本地媒體指這12人原先計畫偷渡去台灣。

約3周後，深圳市公安局鹽田分局9月13日通報，廣東海警8月23日查獲了12名「非法越境人員」，涉嫌「偷越國（邊）境犯罪」，已被依法刑事拘留。

香港 國安法 公安

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