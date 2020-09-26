嚇阻港人偷渡？解放軍駐港部隊海空巡邏演練

解放軍駐香港部隊25日展開2020年第3季度聯合海空巡邏，同時依託巡邏任務展開聯合搜救、海空巡邏、聯合查證、互為對抗等多項實戰化課目演練，以全面檢驗駐香港部隊履行防務能力。

解放軍駐香港部隊25日晚間在微博公布此次聯合海空巡邏及演練的影片，多家大陸媒體也有相關報導，威嚇有意偷渡離境港人的意味濃厚。

早前即不斷有消息稱，部分曾參與反送中抗爭的香港民眾，因擔心港版國安法生效後恐面臨刑責，而有意偷渡來台避難。

上個月23日，就有12名參加反送中抗爭的香港青年，在乘船偷渡來台途中遭廣東海警攔截拘捕。據悉，目前這12人仍被拘押在深圳市鹽田看守所。

根據解放軍駐香港部隊發布的訊息，25日上午8時40分，指揮所下達命令，空軍直升機迅即起飛，海軍艦艇完成巡邏兵力備便和戰位部署，駛離昂船洲海軍基地，解放軍駐香港部隊陸海空三軍部隊依託巡邏任務，正式展開實戰化課目演練。

其中一項演練科目是，駐香港部隊在果洲群島附近發現一艘模擬可疑船隻，該船向外海方向高速行駛，任務部隊接到聯合查證命令後，直升機快速前出至目標海域，判明目標屬性並進行喊話警告，兩組特戰小隊則搭乘艦艇到達任務區域實施攔截查證任務。

中新社報導，這次演練特戰、防空、艦艇、雷達等多個兵種，按照實戰化要求採取連貫實施、紅藍對抗等方式進行。駐香港部隊通過海空巡邏將應急戰備演練常態化，積極探索解決行動中指揮、通聯、協同、保障等多個問題，以訓練部隊指揮員應急處置能力和部隊快速反應能力。