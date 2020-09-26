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王丹：兩岸不再絕對和平 應以「準戰時狀態」加強軍備

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民運人士王丹。圖／本報系資料照
民運人士王丹。圖／本報系資料照

民運人士王丹在臉書表示，考慮到未來幾年中國國家主席習近平的野心和中共現在的動作，兩岸已經不再是絕對的和平狀態，台灣應當以「準戰時狀態」的心態和社會共識，大力加強軍備；台灣的國防預算應當提高到GDP的10%，甚至更高。

王丹說表示，面對中共武力威脅，台灣寄希望於美國的馳援，意義不大，可是有一件事是很確定，不僅比起寄希望於美國到時候派兵支援更實際，且是現在就可以開始做的，那就是台灣加強自己的軍備。

王丹表示，如此分析倒不是說美國不會馳援，美國會，但馳援的方式、效果等有太多的不可預測性，「現在說什麼都是白說，要到時候才知道」；而增強自我軍備的道理很簡單，如同社會治安混亂，就要自己加強戒備，一旦歹徒闖入，當然要報警，但如果自己沒有足夠的防衛，警察來的時候，可能已經出事了，「來了還有什麼用呢」。

王丹指出，以今天中共的軍事實力，全面登陸作戰恐怕代價太大，最可能的就是對金門、馬祖等外島進行攻擊，或者奪下來再撤兵；有點類似當年的金門炮戰，目的不是軍事佔領，而是動搖人心，讓台灣社會陷入極大動蕩。

王丹說，若果真如此，台灣人的抗壓能力和意志力就很重要了，如果大家不為陰謀所動，冷靜應對，社會依然秩序井然，且同仇敵愾，再加上國際社會一定會強力制裁，中共的這招就會被破；在增加軍備的同時，強化民心，也是很重要的防禦。

王丹 中共

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