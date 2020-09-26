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習近平與菅義偉通電話 表達支持日本明年辦奧運

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國家主席習近平25日晚間與日本首相菅義偉通電話。新華社
大陸國家主席習近平25日晚間與日本首相菅義偉通電話。新華社

據新華社報導，大陸國家主席習近平25日晚間與日本首相菅義偉通電話。習近平告訴菅義偉，中方支持日方明年舉辦一屆成功的奧運會。他並呼籲中日雙方應在國際多邊機構和區域合作機制下加強溝通、協調、合作，攜手應對各種全球性挑戰，為亞洲繁榮發展作出積極貢獻。

報導稱，習近平強調，中日互為重要近鄰和合作夥伴，同為亞洲和世界重要國家，擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間。在雙方共同努力下，近年中日關係重回正軌並保持向好勢頭。

習近平說，中方願同日本新政府一道，按照中日四個政治文件各項原則和精神，妥善處理歷史等重大敏感問題，不斷增進政治互信，深化互利合作，擴大人文交流，努力構建契合新時代要求的中日關係。

習近平告訴菅義偉，「我願同你共同發揮戰略引領作用，推動兩國關係得到新發展。」他還向菅義偉表達，希望雙方共同維護穩定暢通的產業鏈供應鏈和公平開放的貿易和投資環境，提升合作質量和水平。

日本共同社引述日本政府相關人士稱，這次電話會談是由日方提議，中方同意舉行，習近平在會談中對菅義偉就任首相表示祝賀。

共同社指出，這是2018年5月以來日中首腦首次舉行電話磋商。在美國川普政府和中國的對立激化下，中國可能有意彰顯與日本的友好關係。

菅義偉表示，「日中關係的穩定對地區及國際社會而言極其重要，希望共同負起責任」。但會談中未提及習近平作為國賓訪日事宜。

新華社則報導，菅義偉表示，日方高度重視中國，把日中關係視為最重要的雙邊關係之一。他並表達，日方願同中方密切溝通，確保年內簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），加快推動日中韓自由貿易區談判，共同維護地區產業鏈供應鏈穩定。

習近平 菅義偉 東京奧運

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