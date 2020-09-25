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申請政治庇護趨勢升 英國成香港示威者「逃生門」

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曾被中國當局拘控的英國駐港總領事館前職員鄭文傑，今年六月底獲英國政府批出政治庇護。圖／德國之聲中文網
曾被中國當局拘控的英國駐港總領事館前職員鄭文傑，今年六月底獲英國政府批出政治庇護。圖／德國之聲中文網

曾被中國當局拘控的英國駐港總領事館前職員鄭文傑，今年六月底獲英國政府批出政治庇護。據英國內政部資料顯示，他是自2002年再有來自香港獲批庇護的個案。鄭文傑的例子，令不少有感遭到政治迫害的香港社運人士及反修例示威者，孤注一擲流亡英國申請庇護，年僅18歲的劉康是其中之一。

撐港獨流亡示威宿被香港警方通緝

2017年，劉康當時還是個高中生，一次出席校園記者的公開活動與香港特首林鄭月娥同台，大合照時他高舉「香港獨立」標語而受到注目。此後，他不時公開批評香港及中國政府，也曾出書宣揚港獨。早前有報導指，劉康涉嫌違反國安法，與羅冠聰及鄭文傑等身在海外港人被香港警方通輯。劉康接受訪問時指，香港當局顯然因為他的政見而向他政治迫害，他早於六月底國安法生效前己離港飛往英國，甫下機就在機場邊境申請政治庇護，目前其個案仍在審批，暫獲英國當局安排食宿。

人生第一次乘搭飛機，就是為了流亡，劉康坦言記掛香港也感憤怒，但他知道若當日不及時離港，相信如今已經被捕。他對獲批政治抱有信心，認為英國政府已停止與香港的逃犯引導協議，又計劃放寬持有BNO護照的香港人居留限制，相信英國無懼中國當局威嚇，會繼續協助受到政治迫害的港人。而目前他主力打國際戰線，不時去信予外國政要促請關注香港情況及制裁中港官員，他也計劃在英國報讀大學課程，並將英國哲學John Stuart Mill的《論自由》翻譯成廣東話，推廣英國哲學。

流亡者：被控暴動刑毀得不到公平審訊

因為參與反修例示威「勇武派」的寶生（化名），身負暴動、刑事毀壞等八項罪行，今年七月潛逃到英國尋求政治庇護。他覺得自己所被控的罪名是「莫須有」，即使有片段證明自己是受害者被打而非暴動，都不會得到公平審訊，再加上國安法實施下的恐懼，過程間內心幾經爭扎，多番考慮後才作出流亡的決定。「如果我留低，要想像坐監多少年。但如果我走了，也有很多事情還未完成。我亦不想再犯人欄與家人道別，不想他日隔著玻璃見面，所以才決定走。」

寶生不像劉康般抵埗英國就即時在機場申請庇護，而是後來才致電向當局提出申請。他表示，自己的審批過程較一般個案快，而且認為自己有控罪在身及證據證明遭到政治迫害，相信獲批機會大，亦相信英國的難民及庇護制度下可以容納像他一般的流亡人士。不過，講到變幻莫測的政治情況時，寶生對其庇護申請也有一點保留。「美國選舉後，拜登上場，英國的立場可能又會改變。（你擔心嗎？）擔心，都有可能發生，誰會預料得到呢？」話雖如此，但寶生仍慶幸自己離港流亡英國，目前只抱有信念獲批申請，期間打算拍攝紀錄片記下其他流亡者故事。

和理非籌組在英港人組織怕國安法申庇護

有別於劉康和寶生主張港獨勇武，因通輯及被控而流亡，自稱為「和理非」的Sunny只曾參與反修例遊行，但因與鄭文傑籌組在英港人團體，擔心會被當局針對有關計劃，加上後來鄭文傑傳出被香港警方通輯，令他有感自己也會遭政治迫害。「因為我與Simon（鄭文傑）有緊密聯繫，當局可能會迫我去透露一些資料。其實我在香港時也感到很大壓力，可能有一日會被抓或檢控，可能會發生這些事。」於是，他八月初在律師協助下向英國當局申請庇護。

Sunny坦言，鄭文傑獲批庇護的例子，加上英國近月傾向親美態度，令不少香港社運人士會視英國為其中一道重要的「逃生門」。他表示，七月至今已接獲十宗有關在英申請庇護查詢，絕大部分人都曾參與反修例示威而打算流亡。「有些人看到鄭文傑的先例會更有信心，而向英國申請庇護，但這是香港人主觀心態，而不是英國給予香港人庇護機會增加。」

被問到有多大信心獲批政治庇護，Sunny稱只有一半半。他指出，英國當局是否批出庇護取決於人道立場，以及有關個案能否提出有力理據證明受到直接迫害，例如會否獲得公平審訊、被侵犯人權等，相信自己會符合有關條件。但另一方面，他認為庇護申請是英國內政問題，而非司法問題，處理個案的官員有最終決定權，因此仍留下一個未知之數。

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