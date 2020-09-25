前雲南台辦主任張朝德涉嫌收賄被捕

前雲南省台灣辦公室主任張朝德因涉嫌收賄，由雲南省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。張朝德是前雲南省委書記秦光榮的老下屬，在秦任職書記時，張朝德曾任雲南省委辦公廳主任。

張朝德1962年出生，他曾在2014年至2019年間任雲南省台辦主任。今日據中國檢察網消息，日前，雲南省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對張朝德作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

秦光榮在2019年5月落馬，雲南開始肅清秦光榮的人馬。去年9月秦光榮被開除黨籍，當時通報指出，秦毫無紀法意識，與不法私營企業主沆瀣一氣，肆無忌憚聚錢斂財，大搞權錢交易。在職務晉升、企業經營等方面為他人謀利，非法收受財物，對任職地區的政治生態造成嚴重破壞。

之後剛從台辦轉到雲南省政協文化文史和學習委員會副主任的張朝德，在今年1月2日被官方以涉嫌嚴重違紀違法為由，受紀律審查和監察調查。