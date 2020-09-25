蔡總統擬視訊參加APEC峰會 北京：不要幻想

今年在馬來西亞舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）因應疫情將由視訊方式舉行，傳政府爭取由蔡英文總統以視訊參加領袖峰會。對此，大陸外交部長汪文斌今天表示，「中國台北在一個中國原則下以地區經濟體身份參與亞太經合組織」，蔡政府搞突破是徒勞的。

今年的APEC主辦方馬來西亞規畫於11月30日至12月4日召開APEC視訊年會，外交部透露，我方已籌備參加，將積極爭取由蔡英文視訊參與領袖峰會。總統府則回應，相關規劃由外交部規劃中，若定案後對外說明。

據上海澎湃新聞報導，汪文斌25日在例行記者會上說，無論亞太經合組織（APEC) 領導人非正式會議以何種方式舉行，「中國台北」派代表參與必須符合亞太經合組織相關諒解備忘錄和慣例。

汪文斌說，這是「中國台北」參與亞太經合組織的重要政治前提。在這個問題上，陸方的立場十分明確、堅定，任何方面都不要抱有幻想。蔡政府企圖借機做文章、搞突破完全是徒勞的。

蔡政府上台後，曾派親民黨主席宋楚瑜、台積電創辦人張忠謀擔任APEC經濟領袖會議我國領袖代表。